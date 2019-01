A pesar del tono oscuro de la película que protagoniza Sandra Bullock en Netflix, los millones de usuarios que vieron "Bird Box" fueron recompensados con una final alentador que ofrece la posibilidad de supervivencia a los personajes centrales.

Sin embargo, el final original de esta historia es muy diferente.

¡Cuidado! Si todavía no ves "Bird Box" en Netflix pero está en tus planes hacerlo, más adelante hay spoilers de la película y del libro.

Después de muchos problemas y terrores, Malorie, el personaje de Sandra Bullock, llega con sus hijos al final del río en el desenlace de la película, superando a las criaturas y a sus acólitos en el bosque, y encuentra una enorme casa al filo de los árboles, una casa que le fue prometida como un refugio.

A pesar no de saber nada de este lugar, Malorie y los niños ingresan a la construcción y se dan con la sorpresa de que se trata de una vieja escuela para ciegos, habitada por una próspera comunidad donde incluso reside una vieja conocida, y a salvo de los monstruos, Malorie y sus hijos por fin pueden descansar en paz y tener una oportunidad de vivir protegidos.

¿Qué pasa al final del libro de "Bird Box"?

Por si aún no lo sabes, "Bird Box" está basada en su novela homónima escrita por Josh Malerman, pero en el material original de este libro, Malorie no tiene exactamente un final feliz.

En la obra, Malorie sí llega a su destino, aunque no encuentra la salvación que esperaba. En lugar de encontrar una escuela llena de gente alegre como en la película, tropieza con personas que tomaron una drástica decisión ante la llegada de la que parece ser el fin de la humanidad: cegarse por sí mismos para evitar el suicidio que causa ver a los monstruos.

Al final del libro de Malerman, los sobrevivientes se dan cuenta que la única forma de salvarse de los monstruos es quedándose ciegos y a Malorie no le queda más que decidir si sigue el mismo camino para ella y sus hijos.

Relacionados: La película Bird Box inspira un nuevo y peligroso reto que le preocupa a Netflix Jennifer Aniston sorprende con un beso en los labios a Sandra Bullock en plena entrevista

Este final básicamente resume todas las acciones de la protagonista y sus sacrificios como algo en vano. Ella logra sobrevivir en su viaje a través del río, pero no mejora la vida de su familia en ningún sentido.

En conversación con la página de cultura pop Polygon, la directora Susanne Bier explicó por qué cambió este sombrío final de "Bird Box".

"La película es un poco más positiva. La película es, en muchos aspectos, diferente del libro, pero también está muy arraigada a la obra escrita. El libro también tiene una especie de final positivo y no hubiera querido hacer una película apocalíptica que no tuviera un final esperanzador. No estoy particularmente interesada en que la audiencia se vaya, desde el cine o desde su propia pantalla, con un punto de vista completamente sombrío. Eso no es realmente lo que creo... Hay una nota esperanzadora en ciertos valores que realmente lo aprecio. Y pensé que eso era muy importante ".