Luego de que se robara toda la atención en la alfombra roja de la edición 76 de los Golden Globes, la llamada "Chica del agua" fue identificada por la revista People como Kelleth Cuthbert, una joven modelo de Los Ángeles, California,

Durante una entrevista con People, Cuthbert confesó que ella era ajena a todo lo que estaba sucediendo en las redes sociales, luego de que se viralizara su imagen y que fuera llamada por los usuarios como "La Chica del agua Fiji" por la marca de la bebida patrocinadora del evento y cuyas botellas estaba entregando a las celebridades. Otros usuarios simplemente la llamaron "La Chica del agua".

Pero mientras su rostro se hacía famoso en las redes sociales, ella desconocía el alcance que tenía en ese momento, porque estaba trabajando y no tenía a su disposición su teléfono celular.

“No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo porque obviamente no tenía mi teléfono conmigo... me sentía muy aislada de todo”, comentó la joven modelo.

La chica del agua comentó que se enteró mucho después de lo que estaba pasando. Fue hasta que algunos famosos, que llegaban retrasados al evento, le tomaban fotografías durante su paso por la red carpet y le dijeron que era tendencia en Twitter y le explicarón por qué.

“No me enteré hasta que los últimos rezagados de la alfombra roja se dirigían a la ceremonia de entrega de premios, y toda esa gente que pasaba comenzó a ponerme sus teléfonos en la cara y me decían que era tendencia en Twitter, pero yo no entendí la magnitud de esto sino hasta más adelante”, agregó.

De los creadores de "El Tiburón de la Izquierda" nos llega:



"La chica del Agua Fiji" pic.twitter.com/1I7aoHqtXN — Sandra Medina (@medina_sand) 7 de enero de 2019

Ya cuando "La Chica del agua" tuvo tiempo para ponerse al día con el impactó que provocó en las redes sociales al convertirse en el personaje más famoso de los Golden Globes, confesó cuál fue su imagen favorita.

“Me encantó la de Jim Carrey. Me encanta su trabajo. Crecí viendo sus películas y me pareció divertido verme en un segundo plano”, confesó la joven modelo.

Y es que "La Chica del agua" le robó cámara a varios famosos, entre ellos a Jamie Lee Curtis y al pripio Jim Carrey.

La modelo estuvo colocada en un lugar estratégico y sin quererlo tal vez, posó en muchas de las fotografías cuando desfilabanlos famosos. Y ella, como modelo, sabía que no importaba su ubicación, tenía que poner una buena cara.

En algunas imágenes parecía que posaba para las gráficas y miraba directamente a las cámaras.

“Hay una multitud de fotógrafos en todas partes. No importa dónde estés parado, estás en el fuego cruzado de cada toma”, dijo. “Debes tener buena cara, al menos, si vas a encontrate en un segundo plano con frecuencia”, explicó.

Aunque ella consideró que no todo el tiempo tuvo una cara sonriente.

“Obviamente, tu cara no se ve completamente agradable en todas ellas, por lo que capturaron muchas expresiones (en las que estoy) haciendo caras extrañas de forma natural”, dijo.

Ya con más consicencia de lo que había provocado su presencia en los Golden Globes, "La Chica del agua", posteó una imagen haciendo gala de su buen humor y posteó una imagen de ella en el evento.

"No es la peor manera de pasar un domingo...#goldenglobesfijigirl #fijiwatergirl", escribió la modelo en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía donde luce su ya conocido vestido largo de color azul y su famosa mirada.

El post lleva más de 132,000 me gusta.