La 76 edición de los Golden Globes, que se realizó anoche en los Ángeles, California, estuvo llena de estrellas que desfilaron por la red carpet, que usaron sus mejores galas para lucir ante las cámaras, pero hubo alguien que se robó las miradas de los usuarios de las redes sociales. Se trata de la joven edecán que se encargó de entregar agua a los famosos.

Aunque hasta el momento se desconoce su nombre, a la joven mujer ya se le conoce como "La chica del agua de Fiji", por la marca de las bebidas que le estuvo entregando a los famosos que desfilaron en la red carpet.

Algunos simplemente la mencionan como "La chica del agua".

Y es que la joven se colocó en un lugar estratégico, se desconoce si fue intencionado o no, pero la situación es que aparece en la mayoría de las fotografías de los famosos.

Al principio nadie se había dado cuenta que la modelo era la más fotografiada, pues ella solo se encontraba realizando su trabajo.

Pero en las redes sociales comenzaron a hablar de la joven que aparecía en varias fotografías con una bandeja llena de botellas de agua de la marca "Fiji". Así que aprovechando su ubicación, no dudó en mirar a la cámara al momento en que varios famosos sonreían para ser fotografiados, entre ellos Jim Carrey.

La imagen de la joven se hizo viral en las redes sociales.

"Definitivamente @FIJIWater debe quintuplicarle el sueldo a esta joven. Es la ganadora de la noche. Esto se llama asumir, ponerle actitud y compromiso al trabajo", aseguró en Twitter Silvia Paez.

"La joven del agua de Fiji en el #GoldenGlobes está ganando la atención en línea", destacó la cuenta de MuseBuffMedia.

The Fiji water lady at the #GoldenGlobes is gaining attention online for upstaging the celebrities with her 10/10 smize. pic.twitter.com/qLTXfl1aHA