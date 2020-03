Los Ángeles — El thriller dirigido por Elisabeth Moss "The Invisible Man" recibió buenas críticas este fin de semana.

Universal Pictures estimó el domingo que la película del escritor y director Leigh Whannell ganó $29 millones en los cines norteamericanos. A nivel internacional, recaudó $20.2 millones adicionales.

"The Invisible Man" tenía un presupuesto relativamente modesto, con un costo de producción de menos de $10 millones.