“En mi vida siempre he estado impulsando algunas cosas, ya sea una causa, organización, un candidato, mi familia...”, afirma el filántropo Luis A. Miranda Jr., padre del reconocido actor y dramaturgo Lin-ManuelMiranda.

Esa iniciativa y esfuerzo de hacer que las cosas sucedan dentro de sus convicciones e ideales se podrá observar en el documental “SIEMPRE, Luis” que estrena mañana, sábado, 25 de enero en el festival de cine Sundance en Utah.

El documental realizado por el cineasta de descendencia puertorriqueña John James narra la vida de Miranda desde una perspectiva que recuerda los primeros años en su natal Vega Alta, su inclusión en el activismo social en la Universidad de Puerto Rico (UPR), hasta lograr una posición destacada en Nueva York como delegado del alcalde Edward Koch, realizar una labor activa para impulsar candidatos políticos y su rol como fundador de Hispanic Federation, entre otras tantas facetas.

Por tres años consecutivos, Miranda fue perseguido por cámaras a petición del cineasta James para poder armar el largometraje que se filmó en tiempo real según transcurría la vida personal y profesional del director de la organización sin fines de lucro Hispanic Federation.

“Fue James el que me preguntó: ¿me permites que te siga con una cámara? Eso lo he visto mucho, pero regularmente no soy el sujeto ni el protagonista. El sujeto es una causa por la que estoy peleando, una agenda, un candidato político, mi hijo, pero nunca he sido la figura en algo como esto. Me siguieron por tres años. Me dio un ataque al corazón y todo lo que significó en mi vida y en la de mi familia está plasmado en el proyecto. Luego pasa el huracán María y todo el envolvimiento de nosotros con Puerto Rico, el poder llevar a Hamilton a la isla con las virtudes y vicisitudes que representó ponerlo en escena. El poder recoger los fondos para las artes en la isla (a través de la alianza entre entre la Fundación Flamboyán y Lin-Manuel Miranda), todo esto sumado a mi integración en la campaña de la ahora procuradora general del estado de New York, Letitia James y mi relación con mi sobrino Miguel, que soy su guardián legal desde que nació. Cada uno de esos sucesos y otros se podrán observar en la producción”, explicó el activista del Partido Demócrata.

Además, confesó que nunca imagino que su trabajo cotidiano pudiese ser inspiración para la producción cinematográfica.

El largometraje que se exhibirá en el festival de cine lo pudo ver por primera vez el pasado viernes junto a su familia inmediata.

Su primera reacción según dijo es que “no pensaba que era tan jodón como parezco ser y es que soy un defensor de las causas que creo”, soltó entre risas.

En un tono más serio comentó que su hijo, el creador del laureado musical “Hamilton” le confirmó lo que ya todos saben en su familia, que nada lo detiene.

“Lin-Manuel lo primero que dijo: 'en esta familia siempre le digo a la gente que soy el más vago y cuando la gente vea las 30 cosas que haces a la vez, la gente va comprender que tenía razón'”, contó Miranda sobre la reacción de su famoso hijo.

En cuanto a la narración de hechos en el proyecto Miranda adelantó que el director realizó un excelente trabajo al intercalar sucesos del pasado para explicar las gestiones que realiza en el presente.

El documental también incluye una mirada a la familia Miranda con entrevistas a sus hijos Lin-Manuel, Luz y Miguel, su esposa Luz y otros parientes, entre ellos sus hermanos. De igual forma, el proyecto le da espacio a los momentos que Miranda tuvo con personalidades internacionales incluyendo a Hillary y Bill Clinton, el senador federal Charles Schumer y la líder del congreso estadounidense Nancy Pelosi, entre otros.

Fue filmado en Nueva York, Washington DC, Florida y Puerto Rico. En la isla se grabó en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Viejo San Juan, Centro de Bellas Artes de Santurce y Placita Güisin en Vega Alta.