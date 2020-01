El Instituto de CulturaPuertorriqueña (ICP) anunció que la reunión anual que realiza el Consejo Nacional de las Artes de la agencia federal National Endowment for the Arts, conocido en Estados Unidos como National Council on the Arts y que integra a las figuras más importantes e influyentes de las artes de Estados Unidos, será en Puerto Rico.

Este encuentro coincidirá con la convención del National Assembly of State Arts Agencies (NASAA), a celebrarse en San Juan en octubre de este año. El Consejo Nacional de las Artes y sus miembros tienen el deber de asesorar a la Presidenta de la National Endowment for the Arts (NEA), Mary Anne Carter, quien a su vez preside el Consejo, sobre las políticas y programas de la agencia, solicitudes de subvenciones, pautas de financiación e iniciativas de liderazgo.

“Las reuniones usualmente se realizan en las oficinas de NEA en Washington DC, pero bajo el liderazgo de la actual presidenta del organismo la agencia ha estado organizando las reuniones en otras ciudades. Por primera vez vendrán a Puerto Rico”, explicó el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés.

Desde que se implementó esta práctica, la reunión también se ha realizado en las ciudades de Charleston y Detroit.

El ICP recibió la noticia de la visita a pocos meses de haber anunciado que también serán los anfitriones de la convención anual de la NASAA, una organización profesional sin fines de lucro que agrupa las 56 agencias de arte de todos los estados y territorios de Estados Unidos. Por su parte, NEA es la agencia gubernamental federal que ofrece apoyo y financiamiento para el desarrollo de las artes, a través de las agencias estatales.

“Estamos hablando que la agencia gubernamental federal y la organización profesional más importante de las artes en los Estados Unidos estarán a la misma vez en Puerto Rico. Todos los ojos estarán puestos sobre nosotros y los funcionarios más importantes relacionados a los temas del arte y la cultura estarán aquí. Tenemos una gran oportunidad para destacar a nuestros artistas, nuestra cultura y que conozcan nuestro valioso patrimonio histórico”, resaltó Ruiz Cortés.

Los principales temas que se atienden en la reunión del Consejo de NEA incluyen las solicitudes de fondos de subvenciones federales recomendadas por paneles asesores, guías que describen categorías de financiación, objetivos y elegibilidad, iniciativas de liderazgo y acuerdos de asociación con otras agencias, niveles presupuestarios, asignaciones y prioridades de financiamiento de la agencia y orientaciones de políticas que involucran legislación del Congreso y otros temas de importancia para las artes a nivel nacional.