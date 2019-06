La presentadora Alexandra Malagón, la actriz Ángela Meyer y el actor Luis Guzmán se sumaron al grupo de artistas en contra del proyecto de libertad religiosa aprobado el martes por la mayoría de la Cámara de Representantes.

"Puñ&48 those politicians en Puerto Rico need to get their priorities in order...1st thing 1st...deal with ALL of the corruption that is draining our island...and this is just the tip of the piragua, PUÑ%#@, OUR PEOPLE ARE A BEAUTIFUL PEOPLE, UNITE US!!!", expresó Guzmán en su cuenta de Twitter.

En esta misma red social Meyer escribió un mensaje.

"Libertad religiosa? En serio? Es el proyecto más ofensivo, retrógrado y discriminatorio que pueda existir. Siento una indignación tan grande y tanta vergüenza. Representantes? No, chupa medias busca votos. Libertad Religiosa es respetar las creencias de cada cual con respeto", expresó la actriz.

Por su parte, Malagón tampoco contuvo su indignación ante la medida y así lo dejó saber en sus cuentas de Instagram y Twitter.

"Estoy con tantos sentimientos encontrados; desconcertada de tanta estupidez, no lo puedo creer. A dónde nos va a llevar esto? Vamos a permitirlo? Que frustración ver que no hacemos nada. De todo lo que hemos…", escribió en Twitter.

Gilberto Santa Rosa, esposo de Malagón también mostró su indignación ante la medida y cuestionó que la iniciativa legislativa "contradice el principio de nuestra constitución de no discriminar por razones de sexo, raza, religión o política".

"Uno mi voz a la de tantos puertorriqueños indignados y por qué no, asombrado por el atentado al respeto y al desarrollo social de mi país por la aprobación del proyecto de Libertad Religiosa por la Cámara de Representantes. Alguien puede explicar cómo la ley aprobada por "estos" no contradice el principio de nuestra constitución de no discriminar por razones de sexo, raza, religión o política? O sea, que de ahora en adelante sustituiremos este principio por el de discriminar a los ciudadanos por su aspecto!!!Menudo avance señores representantes..."escribió en su cuenta de Facebook.

Ayer, el astro boricua Ricky Martin, los cantantes René Pérez (Residente), Kany García y Ednita Nazario se pronunciaron en sus redes sociales en contra de la medida, que fue presentada por la representante penepé María Milagros Charbonier, presidenta de la Comisión de lo Jurídico del cuerpo legislativo.