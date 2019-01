Desde el próximo miércoles 16, hasta el domingo 20 de enero, el municipio de Cataño será un punto de encuentro para sobre 100,000 personas que llegarán hasta allí para utilizar la lancha que los llevará hasta las Fiestas de la Calle San Sebastián, en San Juan.

Así lo informó hoy en conferencia de prensa el alcalde del municipio, Félix Delgado Montalvo, quien ofreció detalles relacionados con la seguridad y actividades que servirán de antesala para los visitantes, evento denominado De Cataño Pa’ las Fiestas.

El primer ejecutivo de Cataño, acompañado del secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín y varios jefes de agencias, señaló que tendrán una “celebración familiar con buena música, mucha seguridad, comida típica y sano compartir entre los que nos visiten”.

Este año el evento se dedica a Ignacio “Nacho” Sanabria, un reconocido músico catañés y al cantante de música urbana, Ozuna. Con este homenaje, se inaugurará el Paseo de las Estrellas en el frente marítimo.

Delgado Montalvo destacó que la inversión económica del municipio fue de unos $50,000 debido a que este año se enfocó en mejorar la oferta musical para atraer mayor cantidad de público.

Durante los cinco días que duran las actividades contarán con sobre 55 artesanos, quioscos de comida y bebida, orientaciones, vejigantes, cabezudos y pleneros locales, además de música en vivo. El miércoles estará en tarima La Tribu de Abrante; el jueves, Andy Montañez; el viernes, La Sonora Ponceña; el sábado, LimiT-21 y La Mulenze; y el domingo, día de cierre, Pedro Capó y Plenéalo. Además de la participación de Nacho Sanabria, Banda Izoe, Grupo Zalsabor, Ricky Laureano, Jíbara Banda, Grupo Sin Nombre, HR Bomba, Ache de Bomba y Luna de Fuego.

Delgado Montalvo aprovechó para presentar Taste Cataño, una estación rodante, en la que se ofrecerá información turística sobre Cataño. Explicó que la unidad estará estacionada en los puertos en San Juan. “Allí tendremos información para invitar a los turistas a cruzar la bahía y gozar de nuestra gastronomía”.

El ejecutivo informó que para esta ocasión se destacarán sobre 135 policías estatales y unos 50 agentes municipales para brindar seguridad. De igual manera contarán con dos ambulancias de Emergencias Médicas, 10 paramédicos y 10 rescatistas de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias. La unidad de rescate y una lancha ofrecerán seguridad por mar y tierra.

Además, el alcalde indicó que tendrán disponibles cinco estacionamientos gratuitos distribuidos en el coliseo Cosme Beitía, área de la pirámide, plaza del mercado, estadio de béisbol Perucho Cepeda y debajo del puente de la PR #165.

La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) tendrá las lanchas en funcionamiento en horarios especiales de la siguiente manera: miércoles, de 5:45 a.m. a 10:00 p.m.; jueves y viernes de 5:45 a.m. a 12 a. m.; sábado de 7:30 a.m. a 12 a.m.; y domingo de 7:30 a.m. a 10:00 p.m.

Las rutas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) continuará en sus rutas normales en Cataño.

También se informó que los departamentos de la Familia, la Comisión de Seguridad en el Tránsito, la Oficina de la Procuradora de la Mujer, la Comisión de Servicio Público, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, entre otros ofrecerán servicios y orientación.

Mientras que la Oficina de la Procuradora de la Mujer tendrá un área especial para orientación al igual que el Departamento de la Familia para atender casos con la niñez.