Visibilizar el trabajo de las mujeres artistas en Puerto Rico será uno de los propósitos de la nueva serie de conferencias magistrales que presentará en el mes de marzo la Liga de Arte de San Juan y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.

“Jornadas pioneras y transgresoras: historias de mujeres en las artes en Puerto Rico”, es el título de este evento que constará de una serie de conferencias magistrales a celebrarse en San Juan, Ponce, Mayagüez y Carolina.

Con el coauspicio de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, la Universidad Ana G. Méndez- Recinto de Carolina, Museo de Arte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (MUSA) y y la Universidad de Puerto Rico en Ponce, las jornadas proponen documentar la historia y producción artística de un grupo de mujeres artistas puertorriqueñas pioneras -en su mayoría nacidas a principios del siglo 20- quienes desde diferentes miradas y posiciones, rompieron con normas y transgredieron su entorno.

“También, queremos dar voz a la joven generación de artistas contemporáneas que rompen los esquemas del arte tradicional y se lanzan a crear con medios novedosos, particularmente, arte público. La iniciativa va dirigida a estudiantes, artistas, historiadores y gestores culturales y la comunidad interesada”, se anunció en comunicado de prensa.

La apertura de las jornadas será el 5 de marzo, a partir de las 10:30 a.m. en el Anfiteatro de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, en el Viejo San Juan, donde se ofrecerá una conferencia magistral sobre Luisa Géigel Brunet. El martes, 10 de marzo, a la misma hora, en MUSA en la UPR de Mayagüez, la jornada será dedicada a las artistas María Luisa Penne y Luisiña Ordóñez. El jueves, 19 de marzo, a las 10:00 a.m. en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina, en tanto, se celebrará la conferencia magistral sobre Cecilia Orta Allende. Mientras que el jueves, 26 de marzo, en la UPR de Ponce, se hablará acerca del trabajo de Ana Margarita Bassó. La clausura de las jornadas será el martes, 31 de marzo, a las 7:00 p.m., en la Liga de Arte de San Juan, con una conferencia magistral sobre el Colectivo Moriviví.

“Las mujeres en las artes es uno de los grandes temas en el arte contemporáneo. A nivel internacional el tema despunta como nunca antes. Las investigaciones y exposiciones han proliferado de una manera extraordinaria a lo largo de esta década entre los más importantes museos en Latinoamérica y Europa. Puerto Rico también ha sido parte de esto, con exposiciones como las de Luisa Géigel Brunet (Museo y Centro de Estudios Humanísticos del Turabo y MUSA), y diversas iniciativas y exposiciones organizadas por el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico”, se informó en el parte de prensa sobre la importancia de este evento, organizado por la Liga de Arte.