El arte de la ilustración está experimentando una transformación. Las redes sociales han provisto a los artistas que lo practican una plataforma gratuita para exponer sus creaciones, al tiempo que pueden mantener una comunicación directa con sus seguidores. Y aunque los artistas pueden realizar ventas o conseguir trabajos sin tener que salir de su casa, cada vez se vuelve más pertinente incluirlos en la conversación sobre el arte en el país.

Así lo cree Tony Rodríguez, director creativo de la feria de arte MECA International Art Fair, quien por esto decidió añadir a la programación de este año el evento MECA Illustration Show. Esta exhibición satélite dentro de la programación abrirá al público el viernes a las 6:00 p.m. en :Pública en Santurce. Será una oportunidad de conocer la labor de sobre treinta artistas boricuas, adquirir su arte y observarlo en vivo.

“Hay un ‘boom’ en la ilustración a nivel internacional”, expresó Rodríguez, al destacar que innegablemente las redes sociales tienen mucho que ver en la notoriedad que está ganando este tipo de arte. Sin embargo, opinó que hace falta hacer más para aportar a que los ilustradores tengan más oportunidades para trabajar, diversificar las posibilidades de su talento, lograr que sus creaciones sean más valoradas y lleguen a un público más amplio.

“Poco a poco la gente se está dando cuenta de que hay que darle el foro y la misma importancia a la ilustración que a otro tipo de disciplinas porque al final, las galerías están en una posición no muy aventajada versus otros tipos de negocio y los artistas ilustradores tienen un alcance considerable. Si nos dejamos llevar por los ‘followers’ el alcance es mucho mayor que lo que logra cualquier espacio de galería. El que quiera jugar juego de manera inteligente debe pensar en eso”, expresó Rodríguez, quien también es artista.

Basta echar una mirada a algunas cuentas de artistas locales para notar, además de la variedad de estilos y talentos, el alcance que tienen y el deseo de comunicar pensamientos, ideas y críticas con las que mucha gente, de distintas edades y trasfondos, se identifica. Debido a esa conexión, entre otras razones, se ha ido derribando la noción de que por ser divertido, irreverente o juguetón el trabajo de los ilustradores tenga que tomarse menos en serio que otro trabajo creativo.

Entre las temáticas abordadas por los artistas que serán parte de la exhibición destacan las problemáticas sociales, la vida cotidiana, los tabúes en torno al sexo o los roles de los géner, entre muchos otros.

Algunos de los exponentes del MECA Art Illustration Show son Camila Buxeda, Don RIMX, JUFE (Juan Fernández), Nívea Ortiz, Omar Banuchi, Rosaura Rodríguez y Supakid.

“Me parece muy valioso posicionar el trabajo de ilustradores puertorriqueños a través de un mercado y sobre todo a través de la estrategia de promover el coleccionismo de la obra. La gente a veces tiene esta idea de que los coleccionistas son personas adineradas pero creo que es parte de la responsabilidad de los artistas hacernos accesibles al público general”, opinó Elizabeth Barreto, otra de las artistas que participa de la exhibición con su pieza “Yo solo quería pintar flores”.

Contrario a su obra habitual, en esta ilustración no hay retrato sino que reúne pensamientos y preocupaciones sobre la crisis socioeconómica que afecta a Puerto Rico.

“Tenía esta idea desde hace un par de meses y viene junto a unas ilustraciones que hice bajo el nombre Verano combativo’, en referencia a 2019”, explicó la artista, quien es miembro fundadora del Taller Malaquita y a principios de año realizó la serie “Infame”, con un mensaje de empoderamiento femenino.

Otra de las obras que integra la colección es “Arroz que carne hay”, de Mya Pagán, quien presentará cuatro dibujos como parte del MECA Art Illustration Show.

Cónsono con sus inquietudes como artista y mujer, Pagán busca plantear a través de sus piezas de estética delicada un diálogo que aborde los temas que le inquietan o hacia los cuales siente curiosidad, desde lo cotidiano a lo crudo. “Arroz que carne ahí”, por ejemplo, surgió de las conversaciones que ha tenido con hombres sobre su deseo de también verse representados en las imágenes que ella trabaja.

Dos muestras individuales

Como parte de la muestra se presentarán las exhibiciones individuales de Orlando Santiago y Mariela Pabón.

Santiago presentará la colección “Palabras más o menos”, formada por varias piezas de palabras o expresiones muy características de la jerga boricua que están hechas de pequeños garabatos (‘doodles’).

“Llevo tiempo dibujando ‘doodles’ que, por lo general, salen de mi inconsciente, pero hay algunos trabajos en los que trate de domarlos un poquito y pensar en ellos para que tuvieran que ver con la palabra. Son palabras parte de la cotidianidad en Puerto Rico o expresiones de la cultura”, indicó.

Esta es la primera vez que Santiago trabaja con palabras, pues usualmente realiza sus dibujos adentro del canvas completo o en formas, como por ejemplo, el rostro de Héctor Lavoe y otros personajes conocidos. También utiliza su medio para realizar otro tipo de propuestas como la animación o incluso escribir la letra de “Boricua en la luna” utilizando sus imágenes.

Para Santiago es importante que a los ilustradores no se les encasille, pues son tan versátiles en el proceso creativo como otros artistas.

Por su parte, Mariela Pabón, quien se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales por el auge que tienen sus ilustraciones llenas de humor y su horóscopo, realizó la muestra “Yo solo vine para que me vean aquí”.

“Los dibujos giran un poco alrededor de lo difícil que es considerarte artista si no estás dentro del espacio del arte contemporáneo. Creo que muchos de los comentarios en mis dibujos reflejan lo que pienso que otros podrían decir sobre mi obra. Así es que antes de me critiquen, me critico yo”, explicó Pabón.

La artista también parodia situaciones que pueden ocurrir en los espacios dedicados al arte. Para ese ejercicio se basó en sus propias experiencias y en lo que observa, procurando parodiar la formalidad extrema, el elitismo y las etiquetas que existen respecto a qué o quienes definen lo que es una buena propuesta artística.