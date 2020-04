View this post on Instagram

En la sala de espera sólo mujeres embarazadas, ataviadas con guantes y mascarillas esperamos nuestro turno. Antes de entrar a consulta, la enfermera, guardando la distancia de seguridad, nos hace una serie de preguntas para valorar si tenemos o tuvimos síntomas de coronavirus. Quizás no sea el triaje perfecto, pero parece que no tienen otros medios, y la paciencia y tacto de la profesional lo compensa. Una de las mujeres reconocer haber estado ingresada en IFEMA y seguir con tos. El silencio en la sala se hace tangible, se enrarece. La enfermera, con delicadeza, le pide que espere en el otro extremo y le comunica que será la última en ser atendida porque tienen que recibir los EPI y seguir un protocolo de desinfección de la consulta. Ella parece entenderlo, sin embargo, su pareja se muestra ofendido con la enfermera. Desde mi asiento me irrita la reacción del chico, aunque empatizo tanto con su pareja -que puede llegar a sentirse señalada-, como con la profesional sanitaria que demuestra poner todo de su parte. "Le vamos a atender exactamente igual que a todo el mundo, pero necesitamos seguir un protocolo de seguridad para proteger al resto de pacientes y a nosotros mismos", zanja ella elegantemente. Llega mi turno. Tanto el médico como la enfermera no pierden un ápice de paciencia, profesionalidad e, incluso, cariño en el trato. En un momento me permito la licencia de transmitirles mi apoyo y ánimo. Lo agradecen y es entonces cuando me confiesan que aún no les han realizado ningún test de COVID19 y las medidas de protección mejoran a cuentagotas. Cambiamos de tema. Su tono cálido y cercano alivia mi desconcierto a pocos días de parir en este momento de tanta incertidumbre.(c) foto Olmo Calvo/covid photo diaries Texto, Fabiola Barranco.