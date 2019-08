Edgardo Rodríguez Juliá, uno de los autores puertorriqueños que con más empeño ha utilizado el lenguaje para documentar nuestra cultura popular a lo largo de varias épocas, acaba de ser nombrado ganador del IV Premio León de Greiff al Mérito Literario que se otorga en Medellín, Colombia.

Es un logro que le llega a los 72 años, por el valor que el jurado, formado por colegas escritores, le confiere a su obra. Sergio Ramírez, Pilar Gutiérrez Llano, Alfonso Buitrago y Mario Jursich quisieron destacar a través del galardón las aportaciones que ha hecho el puertorriqueño a la literatura, con sus narraciones llenas de “las señas de identidad caribe”.

Para el autor de “El entierro de Cortijo” el premio no fue precisamente una sorpresa, pues sabe que la mayoría de los miembros del jurado ha leído su obra. Por otro lado, las novelas y crónicas de Rodríguez Juliá no han sido tan conocidas en Colombia como, por ejemplo, en Venezuela, país donde varios de sus trabajos se han editado, así es que en ese aspecto sí se sorprendió.

El galardón es una puerta que se abre para que pueda conversar con la comunidad literaria en el país suramericano acerca de los lazos que unen a Puerto Rico, las Antillas y el Caribe colombiano. Durante la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el 12 de septiembre durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2019, abordará este tema en su ponencia.

“(Gabriel) García Márquez escribió sobre pueblos pequeños y ciudades provincianas. Y un poco ese es el recorrido que hemos hecho todos los puertorriqueños, de pueblo pequeño a la ciudad un poco más grande. Ese recorrido del mundo rural agrícola hasta la modernidad es algo muy latinoamericano y el hecho de la emigración también. Todos los latinoamericanos tienen unos cuentos sobre la emigración a Estados Unidos. Nosotros y los mexicanos fuimos de los primeros así es que en ese sentido es un mundo muy compartido”, explicó el escritor, sentado en la sala de su casa en la zona de Miramar.

De fondo, unas puertas de cristal, abiertas de par en par, muestran una vista impresionante de la Laguna del Condado. Rodríguez Juliá no se cansa de mirar ese piso líquido desde el balcón de su apartamento, igual que no se cansa de observar y pensar el país.

Ha estado atento al acontecer político, comentando en sus columnas diferentes aspectos del tema, pero le parece que es momento de “pasar el batón” para que otras voces continúen escribiendo más extensamente sobre lo que está pasando. Sin embargo, no oculta que ha sido muy importante para él mirar alrededor. De las manifestaciones recientes para exigir la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación le pareció muy interesante el desenfado de la gente, el “perreo combativo”, el llamado de las figuras del mundo urbano para salir a la calle a protestar y la capacidad del pueblo para manifestarse sin violencia, salvo algunos casos aislados.

“De Latinoamérica muchos venezolanos y gente de otras partes me han pregunto lo que ha pasado aquí y cuando les explico me dicen: ‘pues hay que importar algunos boricuas a Nicaragua o a Venezuela’. Y eso pues debe ser motivo de orgullo porque efectivamente hemos podido sobrevivir a una gran crisis política inédita en nuestra historia política y con gran civismo”, indicó.

¿Qué fue lo que hubo en el chat de Rosselló que despertó una indignación tan increíble?

“Este es un muchacho que lo ha tenido todo en la vida y también logró la gobernación de este país de una manera un tanto fraudulenta, con el 42%. Era la crónica de una catástrofe anunciada. Un muchacho que nunca tuvo trabajo en su vida; el primero fue la gobernación. Que cuando llegó a Universidad de Puerto Rico (UPR) se le dieron todo, le dieron un libro, le dieron permanencia, lo hicieron catedrático asociado. Yo estuve toda la vida para ser catedrático. Esa es una particular arrogancia que se ve en el chat, de parte de todos. Un grupo de gente que piensa puede vivir impunemente. Lo que hicieron fue faltarle el respeto a todo el mundo y a este país y, en ese sentido, se tenían que ir”.

¿Ha escuchado acerca de “la generación del ‘yo no me dejo’”?

“No, pero está perfecto. Lo suscribo totalmente”.

En términos de las inquietudes que tenía sobre Puerto Rico en su juventud, ¿cuáles no abandona todavía?

“Hablando de revolución, se habla de que esto es una revolución. A mí la imagen que siempre me viene a la cabeza es que el día que Puerto Rico no sea tan dependiente de Estados Unidos, ahí comenzará la revolución en este país. Mientras este país tenga el nivel de dependencia que tiene con Estados Unidos, sí tenemos estas expresiones, y están muy bien, no estoy desmereciendo nada, pero una verdadera revolución implica que los puertorriqueños tendríamos que estar más parados sobre nuestro trabajo, nuestra propia riqueza. Eso sí sería una revolución y eso sí que no lo veo en el horizonte, por lo menos no lo veo con mucha claridad”.

¿En qué ocupa su tiempo actualmente?