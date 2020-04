View this post on Instagram

Este DOMINGO a las 4:00 pm conéctate a la nueva fase del MAC en el Barrio Virtual ?????? con la artista Lizbeth Román quien nos presenta el ESTRENO de CANTAR UN PUEBLO, la nueva serie del cancionero interactivo con el que continúa la conversación comunitaria y creativa desde la realidad actual. Te esperamos en esta dirección: https://us04web.zoom.us/j/5083103493 Este evento es posible gracias al apoyo de Comisión Especial Conjunta Fondos Legislativos, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Northwestern University y @Filantropía Puerto Rico.