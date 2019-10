Antonio Turok, considerado uno de los fotógrafos documentales más importantes de nuestro tiempo, tendrá por primera vez una exposición de su trabajo en Puerto Rico. La apertura será en el Museo de Las Américas el miércoles 9 de octubre, a las 6:00 p.m., donde estará hasta el 26 de enero de 2020.

La muestra, titulada Reflexiones: Entre la alegría y la desesperación, incluye material de los 35 años de trayectoria de este reconocido artista mexicano y está compuesta por 93 piezas digitalizadas, entre fotografías y vídeos, además de memorabilia.

La directora ejecutiva del Museo de Las Américas, María Ángela López Vilella, indicó que la exposición ha sido curada por Marietta Bernstorff, artista, promotora cultural y especialista en el trabajo de Turok.

"A través del impresionante lente de Turok, los visitantes podrán tener acceso a otra mirada a las guerras civiles ocurridas en Centroamérica —El Salvador, Nicaragua y Guatemala—, al movimiento Zapatista —Chiapas, México (1994)—, al movimiento social de Oaxaca —México (2006)— y al Nueva York del 11 de septiembre de 2001. Además”, sostuvo López Vilella.

Tambien se podrá apreciar la serie que Turok realizará sobre la frontera entre Estados Unidos y México y las elecciones de los presidentes Barack Obama y Donald Trump. La memorabilia —libros, cámaras, tarjetas de corresponsal y pases de prensa, entre otros documentos y materiales históricos— ayudará al visitante a entender mejor la vida de este fotógrafo y documentalista cuyas colaboraciones han sido solicitadas por las más prestigiosas revistas internacionales de fotografía, aseguró la directora del Museo de Las Américas.

Se informó que el evento estará acompañado de dos actividades principales, también abiertas al público:

Conversatorio: La fotografía como instrumento visual sobre los derechos civiles y la política internacional, con la participación de Antonio Turok, Marietta Bernstorff, Teresa Canino y los licenciados José Enrique Colón Santana y Julio Fontanet.

Día: jueves, 10 de octubre

Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana

Hora: 7:00 pm

Recorrido guiado con el fotógrafo Antonio Turok y la curadora de la muestra Marietta Bernstorff

Día: sábado, 12 de octubre

Lugar: Sala 2, Museo de Las Américas

Hora: 1:00 pm

Antonio Turok nació en 1955 en la Ciudad de México. A los diecisiete años llegó a Chiapas (en el sur del país), donde vivió veinticinco años y comenzó su carrera fotográfica. Fue corresponsal en Nicaragua, El Salvador y Guatemala en la década de 1980. Fue el primer fotógrafo en dar cuenta del levantamiento zapatista y más tarde, en Oaxaca fotografió el movimiento de la APPO.

Estuvo en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y ha tomado imágenes de los mexicanos en Estados Unidos y de la crisis industrial del Medio Oeste. Recientemente documentó las manifestaciones de protesta en la toma presidencial de Donald Trump. Ha colaborado en diferentes publicaciones Aperture, Camera Work, Crónica, La Jornada, Double Take, Paris Math, Le Monde, Stern, The Independent y Preoceso. Su obra está incluida en varios libros colectivos, así como en colecciones de diversos museos y colecciones privadas. Ha publicado los libros Imágenes de Nicaragua Chiapas: The end of Silence/El fin del silencio. (Era/Aperture, 1998).

Obtuvo el Mother Jones International Fund for Documentary Photography Award en 1994 y ha recibido becas de la Fundación Guggenheim y del Fideicomiso para la Cultura México/Estados Unidos. En 2018 obtuvo la Medalla al Mérito Fotográfico que otorga la Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Marietta Bernstorff es curadora, promotora cultural y artista, con treinta años de experiencia en el arte. Ha trabajado más de treinta y cinco exposiciones en museos e instituciones culturales en México y EE.UU. En el presente está trabajando una exposición itinerante con artesanos de Oaxaca y artistas de Estados Unidos para el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Marietta, en sus exposiciones, presenta los problemas sociales como el medio ambiente, la sostenibilidad en proyectos de arte social y la migración tanto en México como en EE.UU.

Reflexiones: Entre la alegría y la desesperación cuenta con el auspicio de la Comisión Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH), del National Endowment for the Humanities (NEH), del Consulado General de México en Puerto Rico, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.