Washington - Robert Friedman, veterano periodista que trabajó por décadas para el San Juan Star, presentará el jueves en Washington D.C. su nueva novela, titulada “Ulysses in San Juan”.

La presentación tendrá lugar en el restaurante “High Street Café”, en Georgetown, como parte de un evento en que Friedman hablará de su libro, el cual la casa Sunbury Press publica como parte de una triología que incluye dos de sus anteriores novelas que ahora tienen como títulos “The Odyssey of Pablo Camino” y “The Defining Sea”.

Debido a que las novelas de Friedman están vinculadas a sucesos y personas relacionadas a Puerto Rico, Federico de Jesús Febles, ex subdirector de la Administración de Asuntos Federales (Prfaa), y Rosanna Torres, directora de la oficina de Washington del Centro para una Nueva Economía (CNE), harán comentarios sobre la situación de la Isla.

“Realidad y ficción”, lleva como título la convocatoria. La discusión se llevará a cabo entre las 6:15 p.m. y 8:00 p.m.

Ulysses in San Juan se centra en la relación entre Wolf, un judío neoyorquino que se muda a Puerto Rico huyendo de la alta criminalidad en la gran manzana y en busca de rehacer su vida, y Carmen, adicta a las drogas.

“La novela, ambientada en 1980, lleva al lector a un viaje al bajo mundo de San Juan, así como a otros sitios de la isla para encontrarse con personajes torcidos, rectos y profundamente humanos”, indicó Friedman, quien trabajó por cerca de un cuarto de siglo para el periódico The San Juan Star, incluso como corresponsal en Washington.

The Defining Sea - publicada originalmente en 2014 bajo el título The Surrounding Sea - entrelaza una historia de amor y crimen, con la lucha en contra de las antiguas maniobras militares estadounidenses en Vieques y la situación colonial de Puerto Rico.

The Odyssey of Pablo Camino – que antes tuvo el nombre de “Shadow of the Fathers” – cuenta la historia de un hijo ficticio del infame médico estadounidense Cornelius Rhoads.