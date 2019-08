Los admiradores del actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda podrán sentir de cerca sus triunfos a partir del lunes 19 hasta y hasta el domingo 25 de agosto con la exhibición, en la Tienda TeeRico de Plaza Las Américas, de los tres premios principales obtenidos por su primera obra musical de Broadway "In the Heights".

El público tendrá la oportunidad de apreciar de cerca los premios Tony, Grammy y Olivier ganados por la puesta en escena de la obra, con música y letras de Lin-Manuel Miranda, y guión de Quiara Alegría Hudes, quien fue ganadora del Premio Pulitzer. La obra cuenta la historia del fin de semana del 4 de julio en el barrio mayormente latino de Washington Heights en Manhattan, donde Lin-Manuel creció y aún reside. Creado inicialmente como un proyecto escolar en 1999, "In The Heights" se desarrolló a través de una serie de producciones talleres, que eventualmente llevaron a su estreno profesional en Off Broadway, en 2007, seguido por un traslado a Broadway en 2008.

"In The Heights" ganó todos los premios principales de las temporadas teatrales 2007 y 2008, incluyendo el Premio Tony a la mejor partitura y mejor musical. El espectáculo representó 1,184 funciones en Broadway y ha tenido presentaciones en Londres, Perú, Japón, Australia, Brasil y muchos países. "In The Heights" se presentó en una temporada especial de una semana en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en San Juan, Puerto Rico, protagonizado por Lin-Manuel en 2011. La pieza también ganó el Premio Grammy 2007 al mejor disco de un espectáculo musical. Actualmente se está desarrollando en una película.

Premio Antoinette Perry (TONY)

Los Premios TONY son considerados el más alto honor en la industria del teatro en los Estados Unidos. Nombrados en memoria a Antoinette Perry, actriz, productora y líder de la organización American Theatre Wing durante los tiempos de guerra, los Premios TONY comenzaron en 1947 para celebrar la excelencia en el teatro. Son equivalentes a los premios Oscar en el cine, Emmy para la televisión y Grammy para la industria de la música. También componen la cuarta letra en el término “EGOT”, para identificar a la persona que ha ganado todos los cuatro premios.

Premio Grammy

Presentado por la Academia de Grabación desde 1958, éstos premios son una celebración de excelencia y el más alto honor en la industria de la música. Los Grammy son el segundo de los "Tres Grandes Premios Musicales” que se celebran anualmente (en adición a los American Music Awards en el otoño y los Premios Billboard en el verano). El nombre Grammy es la versión corta y estilizada del nombre original del premio, “Gramophone Award”, centrado en la la palabra fonógrafo, primer dispositivo para grabar y reproducir sonido. Lin-Manuel ha ganado tres premios Grammy: "In The Heights" (2008), "Hamilton" (2017) y la canción "How Far I’ll Go" (2018), escrita para la película animada "Moana".

Premios Laurence Olivier

Establecidos en 1976, son presentados anualmente por la Sociedad de Teatro Londinense para reconocer la excelencia profesional del teatro en Londres. Originalmente se conocieron como los “Premios de la Sociedad de Teatro del Circuito West End”, pero en 1984 fueron renombrados en honor al actor británico Laurence Olivier. Los premios Olivier se reconocen internacionalmente por ser el mayor honor en el teatro británico y son equivalentes a los Premios Tony en Broadway y los Premios Moliere en Francia.