La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunciará hoy, lunes, los detalles de la cuadragésima novena edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián que inician este miércoles y se extenderán hasta el domingo en el Viejo San Juan.

Relacionados: Este es el calendario artístico de las Fiestas de la Calle San Sebastián

Con una asistencia proyectada en cerca de un millón de personas el Viejo San Juan se prepara para acoger, a partir del jueves 17 de enero, la edición 49 de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Este año la seguridad se ha reforzado para atender la preocupación del público el alza de la criminalidad en el país.

El esperado evento arranca el miércoles con lo que fue denominado por la alcaldesa de San Juan como “una ñapa”. A partir del jueves a las 5:00 p.m. inicia la variada oferta cultural y musical en ocho espacios distribuidos en la ciudad histórica.

Cruz indicó que la gran cantidad de personas que se espera lleguen a las fiestas está formada por residentes, visitantes de la isla y turistas, incluyendo los que llegarán al puerto de San Juan en 14 cruceros.

“En 2013 la revista National Geographic nombró las fiestas como las más importantes del planeta en enero”, sostuvo Cruz, para resaltar lo atractivo que resulta el evento.

Este año, ante la preocupación de la incidencia criminal, se estableció por primera vez la línea telefónica 787-721-6129 en el Cuartel Municipal de San Juan para atender situaciones específicamente relacionadas a las fiestas. También habrá una sala especialmente dedicada para responder a incidentes de violencia de género, ubicada frente al Comité Olímpico. Asimismo, en tres lugares se estarán monitoreando las 268 cámaras de seguridad se instalaron para vigilar las calles.

“Usted va a entrar a un lugar monitoreado. Si en 30 días no pasa nada, se descarta la grabación”, explicó Cruz, en una conferencia de prensa celebrada en el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey.

En las calles estarán destacados 580 policías municipales, que trabajarán en turnos de 12 horas. A ellos se añaden 550 oficiales estatales y 150 oficiales privados. En los puntos de entrada y salida a las guaguas se ubicarán 200 ujieres y en diferentes puntos de la ciudad habrá canes entrenados para detectar armas “y otras cositas”.

El municipio ubicó 100 torres de luz para reforzar las 768 luminarias en el casco del San Juan. En las aceras habrá cintas adhesivas reflectoras por si se va la luz, además de generadores para las plazas, por si hay problemas con la energía eléctrica. Personal de la Autoridad de Energía Eléctrica estará destacado en San Juan para atender reparaciones que sea necesario realizar.

Dedicatoria colectiva

La Asociación de Vecinos del Viejo San Juan eligió dedicarle el evento a las organizaciones Casa Providencia, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, la Fundación Paquito López Cruz y la Liga de Arte. La determinación responde al interés de resaltar la valiosa labor que han realizado durante 50 años.

Como es tradición, el jueves a las 5:00 p.m. se llevará a cabo la comparsa del municipio de San Juan y vecinos comparsa del municipio y vecinos.

Los visitantes podrán utilizar la transportación organizada por el municipio en los puntos del Hiram Bithorn y la estación del Tren Urbano en Sagrado Corazón, ubicada en la Parada 26 en Santurce. Los boletos tendrán un costo de $7 ida y vuelta o $3 para ida o vuelta. Este servicio estará disponible a partir de las 2:00 de miércoles a viernes, y desde las 9:00 a.m. sábado y domingo. Para regresar, habrá guaguas funcionando hasta la 1:00 a.m. el miércoles y el jueves. Hasta las 2:00 a.m. el viernes y el sábado. El último viaje el domingo será a las 12:00 a.m.

La variedad de espectáculos musicales incluye los géneros de salsa, plena, pop y rock. Entre los artistas invitados están Pirulo y su Tribu, Victoria Sanabria, Roy Brown, Atabal, Gomba Jabari, DJ Velcro, Willie Rosario, Olga Tañón, La India, Vico C, la Sonora Ponceña, Pedro Capó y la Orquesta El Macabeo, entre otros.

La inversión en el evento es de $1.4 millones del municipio más $487,000 en auspicios, para un total de $1.9 millones. Cruz señaló que aunque es difícil cuantificar los ingresos que genera la actividad, se espera al menos que este sea de un millón de dólares.