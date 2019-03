La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico hará historia la noche del sábado 6 de abril al estrenar mundialmente la música de éxitos taquilleros de Hollywood de la mano del director invitado Ángel Vélez.

Relacionados: A estudiar y trabajar desde la afrodescendencia

El concierto será en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce y comenzará a las 7:00 p.m.

“Tanto la Corporación de las Artes Musicales como la misma Orquesta Sinfónica nos encontramos emocionados de esta oportunidad. Al interpretar la premier de la música de 'Captain Marvel', y 'Incredibles 2', 'The Greatest Showman'; 'Madam Secretary', 'Star Wars: The Clone Wars', 'Green Book' y 'The House with a Clock in its Walls' nuestra Orquesta demuestra una vez más su calidad e innovación ejecutando nuevos temas de calibre mundial”, expresó el director ejecutivo de la Corporación de las Artes Musicales, Carlos R. Ruiz Cortés.

El Maestro Vélez se desempeña como director artístico y director de Silent Films LIVE, una serie de conciertos que presenta películas mudas clásicas con música nueva compuesta por compositores actuales de Hollywood.