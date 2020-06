Llegar a la televisión fue la plataforma que la ayudó a destacarse como periodista de investigación en diversos noticiarios en la isla entre 1981 y 1996. Un bagaje profesional que, eventualmente, también le permitió a Jennifer Wolff Conde trabajar en las comunicaciones comerciales en reconocidas firmas de relaciones públicas nacionales y multinacionales.

Experiencias que la experiodista describe como las “varias vidas” que ha tenido antes de reencontrarse con su primer amor: la Historia. De hecho, cuando llegó a trabajar a la isla venía con un doble bachillerato Magna Cum Laude en Historia y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Duke.

“Hasta cierto punto el periodismo y la historia son disciplinas hermanas. En ese sentido creo que mi formación como historiadora me dio una buena base para la carrera de 15 años en el periodismo y 15 en el área de las comunicaciones comerciales, ambas muy ricas y productivas”, comenta Wolff vía telefónica desde Madrid, España, donde reside desde hace dos años y medio junto a su pareja, el aguadillano Joseph Laws Del Valle, defensor público federal y abogado en la práctica privada, aunque dice que actualmente está retirado.

“Le apasiona la historia como a mí, así que cuando podemos, nos escapamos a buscar dólmenes celtíberos, ruinas romanas y fortalezas árabes por la península”, agrega Wolff, quien recientemente defendió su tesis doctoral “Isla Atlántica: Puerto Rico 1580-1636. Comercio de contrabando y la conformación del espacio atlántico en el Caribe periférico”, ante el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras (UPR).

Es la culminación de años de estudios que, según cuenta, reinició cuando su hija estaba terminando de estudiar su primera carrera “porque esa es otra que también ha tenido muchas evoluciones y ahora mismo está estudiando su doctorado en literatura”.

Recuerda, por ejemplo, que cuando su hija estaba a punto de graduarse ya ella tenía la inquietud de volver a sus orígenes, la historia. Fue cuando empezó a estudiar de noche en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, mientras era gerente general de la compañía de Relaciones Públicas Hill & Knowlton.

“Desde la primera noche que pisé el salón supe que eso era lo que quería hacer, fue reencontrarme con el amor de mi vida”, rememora Wolff, quien pudo dejar el mundo corporativo e irse a estudiar a tiempo completo luego de que su hija se graduara.

Así empezó lo que la hoy historiadora describe como la nueva fase de su “evolución” para obtener sudoctorado. “Ya en ese momento yo sabía que lo que me interesaba eran los siglos anteriores, lo que nosotros llamamos la historia colonial bajo España porque también tenemos la historia colonial bajo Estados Unidos”.

Explica que se trata de la historia colonial temprana, en los siglos XVI y XVII, con la formación de la sociedad puertorriqueña. Fue cuando decidió solicitar ingreso a la UPR, debido a que su Departamento de Historia tiene el Centro de Investigaciones Históricas donde hay un acopio de material y documentos sobre la historia de Puerto Rico “que es impresionante y que es muy importante para la investigación”.

Además, se ofrecía una clase muy especializada de paleografía que fue la base para todo el trabajo que hizo posteriormente. “Son otros tipos de trazos y tienes que aprender a leerlos. Entré al programa de maestría-doctorado y me preparé en paleografía. Ha sido un camino en el que completé los requisitos de clases y empecé la investigación de archivo con los documentos que estaban disponibles en el recinto de Río Piedras”, describe Wolff, nacida y criada en Puerto Rico, hija de Carmen Laura Conde Morales, de Carolina (fallecida en diciembre pasado) y de Jorge Wolff, originario de Alemania.

“Mi papá fue uno de los llamados niños escondidos del Holocausto, un niño judío que hubo que esconder para que los nazis no se lo llevaran a un campo de concentración. Él sobrevivió, al igual que mi abuela y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial emigraron a Estados Unidos. Vino a trabajar para una compañía que le asignó un pequeño proyecto en Puerto Rico de tres meses, pero se convirtió en el proyecto de toda la vida porque se enamoró del país y de mi madre”.

La “aventura” en España

Mientras estudiaba en Puerto Rico, cuenta Wolff, trabajó con unos documentos disponibles en internet en un repositorio que se llama PARES y que el Ministerio de Cultura de España “ha hecho un trabajo espectacular de digitalizar muchísimos documentos de siglos pasados”.

“Me di cuenta de que había un acervo muy importante que estaba en España y así es como llegué a Madrid hace dos años y medio y desde entonces estuve profundizando en unos archivos en Madrid, pero fundamentalmente en el Archivo General de Indias en Sevilla”, explica la historiadora, quien describe su experiencia redactando la tesis como un “Boot Camp” en que tenía que levantarse todos los días como si uno fuera a un trabajo formal.

“Lo terminé, presenté la disertación doctoral y la defendí ante el Tribunal de Tesis y fue aprobada hace poco”, agrega con orgullo Wolff. De hecho, la tesis obtuvo lamás alta calificación, sobresaliente, con recomendaciónde publicación.

Por ahora, agrega, espera quedarse un tiempo adicional en Madrid porque espera que pronto se abran las fronteras para tomarse unos días de muy merecido descanso. “Necesito unas vacaciones urgentemente porque han sido unos años de mucha disciplina y de mucho trabajo”, afirma tras resaltar que la investigación es una labor muy solitaria.

“Trabajas con documentos de 400 y 500 años, descifrándolos, transcribiendo y luego escribiendo. Yo me veía como que iba a entregar la tesis, defenderla y luego aprovechar para viajar por España, pero llegó la pandemia y lo que he hecho es estar en cuarentena”, añade entre risas al tiempo que asegura que espera seguir en la academia y en la investigación “porque es lo que me apasiona”.

Algunas publicaciones

Durante estos años Jennifer Wolff ha publicado los varios trabajos de investigación en publicaciones académicas especializadas. Aquí algunos de ellos:

1. “El tortuoso camino de convertirse en 'natural de Indias': extranjería, vecindad y naturaleza en San Juan de Puerto Rico, 1596-1611”.

2. Venisti Tandem: Johannes de Laet y la articulación del imaginario geográfico holandés sobre el Caribe, 1625-1641"

3. “Guerra justa y Real Hacienda: una nueva aproximación a la esclavitud indígena en la isla de San Juan y la Española, 1509-1519”.

Además, está en vías de publicar: