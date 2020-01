Tras varios días de un intenso debate público, las Fiestas de la Calle San Sebastián comenzarán este jueves, 16 de enero, aunque la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, dijo que se eliminó un día de actividades que podría afectar la presencia de artesanos.

El tradicional evento ahora se llevará a cabo desde este jueves hasta el domingo, 19 de enero. Sin embargo, debido a que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) le comunicó hoy a los artesanos participantes la posposición del Fiestón Cultural, que incluye la tradicional feria de artesanías en el Cuartel de Ballajá, queda por verse cuántos estarán participando del evento.

Al anunciar que “las Fiestas de la Calle San Sebastián no se van a cancelar”, la alcadesa capitalina sostuvo que le solicitará al ICP la lista de los artesanos certificados para darle prioridad a la hora de reubicar al total de 404 que habían confirmado su participación.

Cruz Soto dijo que como en la carta que el ICP le cursó a los artesanos se dio como razón para la posposición “la inestabilidad de electricidad que repercute en todo el proceso de producción y representa un gran peligro durante la celebración del evento” ella puede proveer plantas eléctricas que permitan la instalación de los puestos de artesanías. Además, invitó a los artesanos de la zona sur que necesiten transportación o alojamiento a comunicarse con el municipio para recibir ayuda.

Hasta el momento, la alternativa es intentar reubicar a todos los artesanos que deseen participar de las Fiestas en las zonas de la ciudad que estén bajo la jurisdicción del municipio. Entre ellas Cruz Soto mencionó el área detrás del Cuartel de Ballajá, la Plaza San José, la Plaza Arturo Somohano y la Plaza de la Independencia en el estadio Hiram Bithorn, donde habrá estaciones de transportación para el Viejo San Juan. El número al que los artesanos del sur o del resto de la isla que necesiten un espacio para vender pueden comunicarse al 787-524-2500.

La nueva fecha que ofreció el ICP para el Fiestón Cultural que era parte de las fiestas en su 50 aniversario fue del 27 de febrero al 1 de marzo. La agencia también indicó que su determinación respondió a un sondeo realizado entre los artesanos.

“Como podrán imaginar, ha sido una decisión muy difícil en tanto sabemos que ustedes dependen económicamente de la Feria de Artesanías pero con total sinceridad consideramos es la mejor decisión”, lee la misiva enviada por Jessabet Vivas Capó, asesora programática y directora interina del Programa de Artes Populares e Industrias Creativas del ICP.

En la rueda de prensa de Cruz Soto estuvieron presentes varios artesanos y empresarios que respaldaron la decisión de mantener las Fiestas ya que, según coincidieron, no hay evento que se compare con este en términos de lo que genera en ingresos a los cientos de trabajadores que se preparan para el mismo con mucho tiempo de antelación e incluso asumen deudas con la expectativa de ganar entre tres a cuatro meses de sustento.

“La SanSe no solamente es una Fiesta, sino que es un motor económico, y considerando lo que hemos pasado desde julio con las protestas, conozco personalmente muchos comercios que estaban mirando hacia las fiestas para poder salir del hoyo y poder seguir. La inmensa mayoría de los negocios son pequeños y medianos, no son franquicia” señaló Rafa Oller, comerciante y residente del Viejo San Juan.

Por su parte, Carlos Meltz, artesano que se dedica a vender camisetas alusivas a la cultura puertorriqueña, dijo que este año invirtió $9,000 en la mercancía que planifica vender durante este fin de semana.

“El instituto dice que para febrero, pero no es lo mismo tener la feria de artesanía bajo las Fiestas de la Calle San Sebastián. Anteriormente se han hecho ferias aparte y no han llegado las personas. Así es que la feria es parte integral de las fiestas”, indicó.

Cruz Soto tildó de una contradicción que causa inseguridad al país el que la gobernadora Wanda Vázquez Garced le pida que cancele las Fiestas mientras se le lleva al país y a los turistas el mensaje de que Puerto Rico está apto para recibir público y volviendo a la normalidad. También indicó que si se cancelan las Fiestas también habría que hacer lo mismo con la Serie del Caribe y los conciertos de Ricky Martin y Bad Bunny, entre otros eventos.

“A mí me parece altamente contradictorio que la señora gobernadora me pida a mí que cancele no lo que son unas fiestas, lo que es una herramienta de sustento y desarrollo económico para San Juan y para Puerto Rico. Porque mientras ella hizo esa petición, que no le hizo al alcalde de Cataño, el DMO, encargado de hacer la promoción del pueblo de Puerto Rico para el turismo dice: “we are open for businesses”. La directora de Turismo está diciéndole a la gente fuera de Puerto Rico que venga, que lo que ha pasado se está concentrado en un área. Mientras eso ocurre, que nadie ha llamado a los cruceros a decirle que no vengan”, indicó.

Durante los días de las Fiestas siete cruceros confirmaron su visita a Puerto Rico.

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Caldero, quien estuvo en la rueda de prensa de Cruz Soto, detalló que prestarán servicio en San Juan 1,200 policías estatales y municipales,150 policías privados y 280 ujieres en las tarimas, que ante cualquier amenaza tienen la encomienda de guiar a las personas a un lugar seguro. Además, se están instalando 300 cámaras que estarán grabando en distintos puntos de las calles.

Mientras, cada tarima del evento contará con una planta eléctrica, como es usual, y por primera vez se colocaran en el suelo un encintado especial para guiar a las personas a un lugar seguro en caso de ser necesario.

Psicólogos de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico dirán presente en las Fiestas para apoyar a la ciudadanía y se proyectarán en las pantallas de las tarimas videos con consejos para mantener la calma en momentos de ansiedad.

Antes de abordar el tema de las Fiestas, Cruz Soto habló extensamente sobre un plan llamado “Operación mirando al sur” para ayudar a los afectados por el terremoto del 7 de enero que dejo serios daños y pérdidas en varios pueblos, especialmente en la zona sur del país.

“No podemos cancelar la vida. No podemos cancelar el desarrollo económico”, afirmó la alcaldesa, cuya iniciativa incluye ofrecer alojamiento en el coliseíto Pedrín Zorrilla y el coliseo Roberto Clemente a todas las personas que así lo necesiten o deseen a partir de mañana.

Interesados en este servicio pueden comunicarse a los números 787-751-2790 y 787-771-8962. Cruz Soto también ofreció su número personal para las personas sordas que solamente pueden textear: 787-407-7779.

El municipio separó medio millón de dólares para esta gestión que podría extenderse entre los meses de enero, febrero y marzo. Además, la alcaldesa está recabando apoyo económico de diferentes fundaciones y planificando iniciativas como un radio maratón que se llevará a cabo durante las fiestas. También habrá centros de acopio para artículos de primera necesidad que serán donados a las personas afectadas por el terremoto en el estadio Hiram Bithorn y la estación del Tren Urbano de Sagrado Corazón.

“El Pedrín Zorrilla se convertirá en lo que vamos a llamar la Comunidad del Sur para recibir invitados y huéspedes, no refugiados. Van a ver que se están colocando carpas en la parte trasera del coliseo con aire acondicionado para recibir a personas encamadas, que tengan algún tipo de condición que requiera que estén conectados a oxígeno, personas severamente asmáticas o que se inyecten insulina, que no tengan energía eléctrica en su casa o para personas que lo hayan perdido todo”, dijo Cruz.

En la instalación habrá servicios médicos y psicológicos continuos, además de una agenda de actividades para los que así interesen, entre otros servicios, aseguró la alcaldesa.