En medio de la sorpresiva movida de la producción del musical “Hamilton” del Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras al Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce, el creador de la obra, Lin-Manuel Miranda, confesó sentir tristeza por la decisión.

"Estaba increíblemente emocionado de caminar por las tablas del escenario recién renovado de la UPR. Es el alma mater de mi padre, y ha trabajado duro durante más de un año con tantos para presentar el espectáculo allí”, expresó anoche el dramaturgo en un comunicado de prensa.

“Estoy triste de que esto no suceda en esta gira, pero estoy agradecido de regresar a Bellas Artes, donde tuve una experiencia verdaderamente extraordinaria en IN THE HEIGHTS en 2011", agregó Miranda.

El galardonado compositor boricua añadió que tras ver el éxito de “Hamilton” en Broadway y en distintas ciudades de Estados Unidos, así como a nivel internacional (Londres, Inglaterra), siempre supo que traería el musical a la isla.

Ayer en la tarde, este diario supo que las funciones en la UPR se moverían para el CBA, información que posteriormente fue confirmada tanto por la producción del evento como por la administración de la UPR.

Por su parte, el padre de Lin-Manuel, Luis Miranda, escribió un tuit informando sobre la movida. "Hamilton en Puerto Rico se mueve al CBA de Santurce, dejando atrás un teatro de la UPR renovado de primera clase, manteniendo la promesa de Lin- Manuel con Puerto Rico y respondiendo a preocupaciones sobre la seguridad", lee el mensaje.

Posteriormente, se informó que habrá cambios de fechas para las presentaciones pautadas originalmente para comenzar el 8 de enero. Ahora, las funciones comenzarán desde el 11 de enero y se extenderán hasta el 27. La compañía de boletos se comunicará con aquellos que compraron entradas para las presentaciones del 8 al 10 de enero.