El actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda llegó hoy, jueves, al Museo de Arte de Puerto Rico, en Santurce, para participar de la tradicional fiesta de reyes que la institución ofrece al pueblo hace 19 años.

Sonriente, el creador del musical “Hamilton” caminó hasta la estación donde los niños se tomaban fotos con los Reyes Magos, convirtiéndose en el centro de atención para los mayores, quienes comenzaron a unirse a sus hijos para retratarse con él.

I whispered “My kid wants a blue watch and some blocks. Tienes 3 días.” pic.twitter.com/YDLjKW2GXA