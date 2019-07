El presidente de la junta de directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Eduardo Arosemena Muñoz, puso a disposición del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, su plaza, tras hacerse eco del reclamo ciudadano y solicitar la renuncia del primer ejecutivo.

El funcionario publicó hoy en Twitter la misiva que envió al mandatario, en la cual señala que su lealtad es primero con su conciencia y con su familia.



“Dado que me debo al pueblo y a ustedes, pongo a su disposición la presidencia de la Junta ya que no me siento capacitado para dirigir su rumbo bajo las circunstancias por las que atravesamos como sociedad. He sido vocal públicamente que el gobernador debe renunciar a su cargo. Jamás he hablado a nombre de la Junta, sino más bien a título personal. Pero, naturalmente, no puedo bifurcar lo que digo de quien soy”, expresó Arosemena Muñoz.

El exfiscal indicó que su decisión está motivada por uno de los extractos de las conversaciones que tuvo el mandatario junto a varios de sus colaboradores más cercanos, en el cual se mofaron de la cancelación de la puesta en escena del musical “Hamilton” en el Teatro de la Universidad dePuerto Rico, para movilizarla al Centro de Bellas Artes, en Santurce.

La decisión de Arosemena se da en momentos en que miles de manifestantes participan en un paro nacional en la zona de Hato Rey. Este indicó que la junta de directores del ICP debe reunirse a la brevedad posible para determinar si él se quedaría en el cargo que ocupa hace dos años o si la abandona.

Arosemena Muñoz destacó que el ICP tiene en agenda varios proyectos, como la celebración del quinto centenario del Viejo San Juan.

“No me siento capaz de darles continuidad, y , paralelamente, dejar de expresar mi sentir, de forma libre, sobre lo que ocurre en Puerto Rico. Es, precisamente, el rol de la cultural ser luz, reflexión y conciencia de los pueblos”, expresó el funcionario.