View this post on Instagram

Este viernes a las 7pm en @publicaespacio se llevará a cabo apertura de la exposición colectiva CAMARADAS. Esta expo es parte de la celebración del primer aniversario del Mercado Plaza Publica, que nace de la colaboración entre @festinpr y Mercado Flora. Este aniversario será una fiesta de agradecimiento desde el amor mas profundo a todxs quienes creen en nosotras y en este proyecto, a quienes nos han acompañado y han confiado ciegamente en que de la colaboración nacen cosas maravillosas que nos hacen crecer y fortalecernos en comunidad. ¡Que siga creciendo esta tribu, que podamos seguir construyendo juntes; porque es que lo que nace así permanece! . ??Todas las piezas son originales para esta muestra y estarán a la venta ?? ¡NO PUEDO ESPERAR A QUE PUEDAN VERLA!