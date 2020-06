View this post on Instagram

Nos alegra anunciar que en el mes de junio lanzaremos “Entre el arte y lo social”, una serie de conversaciones que buscan entablar dia´logos con artistas, integrantes de comunidades y expertxs en diversos temas. Estas conversaciones buscan responder a los retos sociales y arti´sticos que enfrenta la sociedad contempora´nea. . A partir del 4 de junio, nos podra´n acompan~ar todos los jueves a las 6:00 p.m. por la plataforma ZOOM. Para participar de los dia´logos debes escribir un correo electro´nico a [email protected] con tu nombre, apellido y el ti´tulo del programa que te interese. . Estos eventos, gestados por Natalia Viera Salgado y Diana Betancourt Caballero, son posibles gracias a LA RESIDENCIA una alianza con el Abrons Arts Center y Pu´blica a trave´s de una beca otorgada por el Andrew W. Mellon Foundation. Disen~o por @alejandro.gif