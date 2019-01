El Museo de Arte de Puerto Rico invita al público al evento “Celebración de la vida y la obra de Arnaldo Roche-Rabell”, a efectuarse el viernes. 25 enero, a las 6:30 p.m.



La velada incluirá mensajes sobre su obra y legado, con la participación de Walter Otero, galerista, amigo y representante de Roche durante su carrera. Además, participará la doctora Lourdes Ramos, directora ejecutiva del museo.

Roche-Rabell falleció la madrugada del 17 de noviembre del año pasado en un hospital de la capital, como consecuencia de un cáncer de pulmón. Tenía 62 años.

Para muchos, Roche -Rabell fue el pintor contemporáneo puertorriqueño más importante y, según la crítica, uno de los principales exponentes en el mundo del expresionismo figurativo.

El artista, de personalidad reservada y sencilla, comenzó su formación en la Escuela de Arte Luchetti en Santurce. También fue discípulo del reconocido pintor Lope Máx Díaz. Cursó, pero no terminó, la carrera de arquitectura en la Universidad de Puerto Rico.

Durante su carrera como pintor obtuvo numerosos reconocimientos. Entre ellos, el Visual Arts Award (New York, 1991) y el Medallion of Lincoln Awards for the Visual Arts (Illinois, 1981).

Su obra es parte de colecciones permanentes en varios museos de Estados Unidos y, por supuesto, Puerto Rico. Además, participó en numerosos eventos internacionales de arte. Su óleo, “Vivir con valor”, fue el obsequio a los actuales reyes de España durante su visita a la isla.