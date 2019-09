“Contentísimo” asegura sentirse el bailarín español Toni Costa, quien vuelve a contar con los puertorriqueños, su segunda familia, como en todos sus proyectos. Esta vez trae el evento “Pin Your Movements Voy Turisteando Zumba Tour Puerto Rico” en el que ofrecerá 20 “Master Classes” de zumba en igual número de municipios de la isla sin costo alguno.

La gira iniciará el 7 de septiembre en Lares y concluirá el domingo 8 de diciembre en el Paseo de la Princesa en San Juan.

“El cariño de los boricuas me llena mucho, me encanta; más no se puede pedir”, expresó el artista.

En uno de esos fines de semana durante la gira de zumba, Costa espera traer a su esposa, la actriz Adamari López y madre de su hija, Alaïa de 4 años, quienes no acaban de revelar la fecha de su boda.

“Lo de la boda será el año que viene, en el 2020, y ya daremos más detalles. Estamos bien tranquilos y listos. Lo único que diremos es que no es en la República Dominicana, ni en Miami, ni en España ni tampoco en Puerto Rico”.

De su hija comparte que está “divina como la madre”.

Señala que le están dando todo “como la confianza, sabiduría, seguridad para que tenga muchas habilidades. A ella lo del baile no la entusiasma tanto, y es que Alaïa no tiene un patrón, baila, hace hip-hop, practica gimnasia, natación, equitación, tenis, ballet. Especialmente, le damos valores, habilidades, lo que se le presente”, resaltó Costa.

Confiesa que le hace mucha ilusión tener otro bebé.

“Llevamos intentando tener otro hijo desde que nació Alaïa, pero esa nena fue un milagro total, no hemos conseguido repetir la dicha de ser papás y la tarea la hacemos todos los días”, sostuvo el bailarín.

Asimismo, adelantó que nuevamente participará en el programa musical “Mira quien baila” que comenzará entre enero o febrero de la Cadena Telemundo en la que espera ocupar otro puesto, “estamos trabajando en algo más, a ver que se puede hacer”, indicó el maestro de Zumba que también está creando para su línea de lentes de sol, gorras y ropa.

De vuelta al teatro

Costa regresará al teatro boricua durante el mes de abril para participar en la obra "La niña del río" que produce Gil René. En la obra interpretará, nuevamente, el personaje de Juan Ponce de León, mediante el cual descubrió sus dotes de actor.

“Nunca trabajé en el teatro, ni tomé clases de actuación. Esto lo descubre la productora Wanda Colón, que llegó por una Master Class y se interesó en mí, y lo tomé como unaoportunidad. Coincidió que tenía el pelo largo y barba como Ponce de León. Aprendí mucho de mis compañeros porque nunca tomé una clase de actuación. Lo hare medio bien, lo importante es que lo vendo, y ya estoy cogiendo más confianza”, explicó Costa.

Sobre el “Pin Your Movements Voy Turisteando Zumba Tour Puerto Rico”, aseguró:

“El día que me hablaron de este proyecto no podía creerlo, pensé, no puede ser! Es demasiado bueno! Es una idea genial, es lo que el pueblo puertorriqueño necesita. Primeramente es una motivación para la salud física y mental de las personas, el baile es alegría, es vida y si eso lo unes con poder visitar diferentes municipios de tu propia isla, es maravilloso. Es como si cada fin de semana estuvieras de vacaciones en tu propio país descubriendo lo mejor de cada lugar, motivando a las personas en familia a hacer juntos estas actividades. Nos vemos pronto amigos, anímense y acompáñenos en esta aventura", indicó Costa.

El sábado, 7 de septiembre "Pin Your Movements Voy Turisteando Zumba Tour" se realizará en el Coliseo Félix Méndez Acevedo del pueblo de Lares y el domingo, 8 de septiembre será en el Coliseo Samuel Rodríguez en Aguas Buenas. Además de las clases de Zumba, habrá charlas de nutrición, kioskos, artesanos y feria de salud.

Cabe destacar que para que residentes de toda la isla puedan asistir se ofrecerá transportación desde los principales centros comerciales como Plaza Las Américas, Plaza del Caribe (Ponce), Mayagüez Mall, Plaza del Norte (Hatillo) y Plaza Carolina. El servicio de transportación tendrá un costo de $20.00 o de $25.00 si desea adquirir la camisa oficial del evento, mientras duren.

Los estudiantes de la escuela superior especializada en producción de radio y televisión Dr. Juan José Osuna, tendrán una participación en el evento como parte de sus horas de práctica. Entre sus responsabilidades se encuentran la filmación, edición y producción de videos para la creación de contenido de redes sociales, transmisión en directo desde el evento y fotografías. Todo el material gráfico servirá para mostrar los encantos turísticos de cada municipio que se visite como parte de la gira.

Como parte del acuerdo con la escuela especializada, los productores de "Pin Your Movements Voy Turisteando Zumba Tour" realizarán un donativo para la compra de equipos necesaria para los laboratorios. Esto será posible gracias a la venta de la camisa oficial del evento que estarán disponibles en las actividades de la gira y en las tiendas Kress.