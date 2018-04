Inspirado en la “hermosura” del barrio Cerro Calero de Aguadilla previo al embate del huracán María, el artista Jwan Pérez Ramos pintó un mural que, sin saberlo, le ganaría una beca para ir al prestigioso “The Sawdust Art Festival” en Laguna Beach, California.

La obra "Salimos de Aquí" del artista boricua Jwan Pérez Ramos. (Suministrada)

Dicha oportunidad surgió luego que Milton Carrero Galarza, corresponsal del periódico Los Ángeles Times, publicó un artículo -semanas después del temporal- que reseñó cómo la obra urbana "Salimos de aquí", creada por Jwan, levantó el ánimo de su destruida comunidad tras el ciclón.

"Pasó María y yo regresé a mi casita en Aguadilla, porque -anteriormente- me había mudado para Ciales. Al llegar noté la magnitud de los daños en el Cerro Calero. ¡Qué feíto se veía! Por tal razón, le dije a mi papá: ‘Vamos a pintar cómo era el barrio antes del huracán, así la gente podrá recordarlo’. Los dos nos pusimos a marcar, sin pensarlo mucho”, explicó Jwan, de 20 años, en entrevista telefónica con endi.com.

La pieza, que mide poco más de 20 pies, decora la entrada de la comunidad. Jwan tardó 15 días en terminar el trabajo. Vecinos del área, de todas las edades, colaboraron en el proceso. Esto último, según el entrevistado, refleja “cuán buena fue la aceptación del proyecto”.

El gesto del boricua conmovió a Natalie Haug, gerente general del “Sawdust Art & Craft Festival”, quien le otorgó un pase para integrarse -en calidad de artista- al festival. Esto sucedió después de leer la publicación de Carrero Galarza.

“Ese primer ‘feeling’ (sentimiento en español) fue inexplicable. Yo decía: Esto no puede ser real. Siempre he querido exponer mis trabajos en otro lugar’. Brinqué de la emoción. El ‘shock’ me duró seis horas”, dijo el muralista sobre cómo reaccionó al conocer la grata noticia.

Para Jwan crear arte “libre de controversias” es prioridad, factor que considera al pintar murales a demanda alrededor de Puerto Rico. Un trabajo que realiza, desde muy temprana edad, en compañía del también artista Billy Joe Pérez, su padre.

Más de 200 talentos californianos expondrán en la 52 edición del “Sawdust Art & Craft Festival”, que comienza el 29 de junio y termina el 2 de septiembre. Este año, por primera vez en la historia del evento, un boricua participará por invitación. El evento también ofrece talleres artísticos y entretenimiento para todas las edades.

El puertorriqueño llevará una variedad de trabajos. Entre ellos figurarán, mayormente, bisutería, piezas confeccionadas en pirografías y cartulinas pintadas a mano. En todos, “intentará retratar la esencia de la isla”.

“Aprovecharé esta chance al máximo. Sin embargo, mi pasión es hacer tatuajes. Quiero vender arte que esté en piel. Ese es mi sueño, lo que gustaría hacer en un futuro”, confesó Jwan.