En la mañana de hoy, la productora y animadora Sonia Valentín anunció a través de su página de Facebook la creación de una convocatoria que busca beneficiar a nuevos productores de espectáculos artísticos en la isla. La misma se llevará a cabo como parte de una iniciativa de la fundación sin fines de lucro Alquimia.

En su cuenta Valentín estableció: “Quiero compartir con ustedes la pronta apertura de una convocatoria que lanzará la organización sin fines de lucro Alquimia para acelerar nuevos productores. Necesitamos apoyar a nuevos talentos en momentos donde su arte tiene unas limitaciones nunca antes vistas”. Este post estuvo acompañado por un vídeo de casi dos minutos de duración.

Quiero compartirles una noticia. Quiero compartir con ustedes esta noticia. Pronto les daré más detalles, ¡Cuento con ustedes! #convocatoria #pronto #arte #productores #nonprofit Posted by Sonia Valentín on Tuesday, November 10, 2020

“Los que me conocen saben que amo el arte ya que he dedicado mi vida al teatro, al cine, a la televisión. Hoy necesitamos más que nunca crear puentes que sostengan esta industria en un momento donde los artistas no tienen donde presentarse”, expresó la productora y animadora de Wapa TV. “Escasea el dinero en sus hogares para sostener a sus familias. Y esto afecta al pueblo, que no tiene un respiro de entretenimiento para salir del marasmo en que nos encontramos. Nuestros centros, teatros, coliseos, salas permanecen cerradas debido a la pandemia”.

Según la artista, la situación provocada por la pandemia ha llevado a que la clase artística haya sufrido grandes problemas en los pasados meses. “A parte de cuidarnos más que nunca, necesitamos imperativamente apoyar talentos que van surgiendo en vez de cerrar círculo, abrirlos; en lugar de crear escollos, ayudarlos”, expresó Valentín. “Los que estamos en este medio debemos ser el motor que impulsar a nuevos talentos que surgen en un momento donde su arte tiene una limitación nunca vista. Apoyarlos es la única manera de seguir creciendo como pueblo, de que nuestra música, nuestras letras, nuestra pintura, nuestro teatro y diferentes modalidades continúe creciendo, porque se puede crecer a pesar de la pandemia”.

La productora aprovechó el mensaje para anunciar los próximos planes de la organización Alquimia relacionado a los nuevos artistas y productores del patio. “Artistas nóveles se han dado a la tarea de continuar creando e inspirarse, a pesar de las circunstancias y de ser fuente de inspiración para que los que llevamos más tiempo no nos cansemos de luchar. Hoy quiero pedirte para ellos tu apoyo. Que seas parte de estos nuevos emergentes, de los teatreros, los artistas en general que encuentran en este su nuevo medio y la forma de expresar su arte”, comentó Valentín. “Les comparto que como parte nuestra nueva misión nuestra organización estará muy pronto haciendo una convocatoria para acelerar nuevos productores. Les compartiremos más detalles de este nuevo proyecto más adelante. Le pido lo apoyen y que apoyen a nuestros compañeros artistas. Cuento con ustedes”, terminó diciendo la artista.