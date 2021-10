Han pasado 18 años desde la coronación de la primera Miss Universe Puerto Rico negra, Alba Giselle Reyes. Aunque la actriz y modelo mantiene fresca en su mente aquella noche del 19 de octubre de 2003 por haber logrado lo que parecía imposible, también reconoce que todavía falta mucho por hacer a favor de la visibilidad de las mujeres afrodescendientes en los certámenes de belleza de la isla.

Sorprendida, la segunda finalista en Miss Universe 2004, reveló ayer en entrevista con El Nuevo Día que unos seguidores de sus redes sociales le compartieron la fotografía de quien pudiera ser la primera representante puertorriqueña negra en el certamen internacional, y no ella como establece la historia. Según Reyes, la imagen pertenece a la década de los 60.

“Si yo soy la primera o la segunda, como quieras verlo, de 2004 a 2021 han pasado 18 años. Hay personas que me han comentado de manera positiva y otras que no le importa, pero sí importa. Si históricamente estamos viendo que es una minoría, sí tenemos que hablar de que hay inequidad y que no hay igualdad de oportunidades y que sí representa una desventaja. Y lo hemos visto con candidatas que hemos tenido en el Miss Universe Puerto Rico y que no lo han ganado y se van a otro estado y ganan. Tenemos entonces que señalar que sí hay un problema de representación”, demandó la también abogada.

En esa línea, la propietaria de la boutique virtual Bohemian Heart, resaltó que el hecho de que una negra se apunte una corona en un concurso de belleza sigue pareciendo casi imposible. Sin embargo, victorias como la de Michelle Marie Colón Ramírez el pasado jueves en Miss Universe Puerto Rico 2021, traen consigo esperanza y motivación.

“Un triunfo nos recuerda que, aunque la realidad es que es menos probable, al menos sabemos que es posible, y eso es importante. Por eso, vernos representadas es importante sobre todo para las nuevas generaciones y eso aplica a certámenes de belleza y a cualquier campo donde las personas de color aún no logran igual participación. Demasiados ejemplos aún donde leemos ‘primer presidente negro’, ‘primer vicepresidente negro’... Eso nos dice cuánto nos falta”, manifestó quien actualmente se desempeña como coordinadora de la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa).

Reyes, quien se apresta para el lanzamiento de la nueva campaña para el Centro de Salud Conductual San Lucas, enfatizó que su experiencia como “la mujer más bella de la isla” fue muy distinta a la del resto de las beldades que han cargado con el título. La empresaria continuó que, aunque a mucha gente no le gusta escucharlo, lo anterior se lo adjudica –precisamente- a lo que la hace diferente a las demás: su color de piel.

“Y es que yo sencillamente no caía dentro del molde de lo que definimos unánimemente como belleza. Lo único que cambió esa percepción fue llegar tan lejos en el Miss Universo. Aun así, las oportunidades no llegaron. El año que yo gané los auspiciadores no me utilizaron en sus campañas. Utilizaron a las finalistas”, subrayó a la vez que comentó que en el certamen internacional formó parte del “top 3″ junto a dos rubias.

“Yo quiero que las reinas de belleza sean más que una cara bonita”

Con el pensamiento de que los certámenes de belleza van cambiando con los años, así como lo que las candidatas piensan o dicen para lucir bien y ganar, la representante de Cidra en Miss Universe Puerto Rico 2004 expuso que las “producciones se han ido moviendo a que las candidatas sean más que una cara linda. Yo quiero que las reinas de belleza sean más que una cara bonita, pero tiene que ser real. Si no, entonces no vale la pena”.

Reyes dijo que no piensa que las organizaciones de Miss Universe y Miss Universe Puerto Rico como tal limitan a las mujeres negras. “Bueno, post Trump”, aclaró. También puntualizó que tampoco cree que activamente hagan algo para afectar a una candidata negra versus una blanca.

“Lo que pasa es que cuando tú hablas de estándares de belleza y patrones históricos, la historia es otra. Por ejemplo, alguien me comentó ayer ‘siempre que enviamos candidatas blancas, llegamos lejos’. Pues claro, si es lo que envías. Nunca vas a saber qué va a pasar si envías a otra candidata. Entonces no es lo que tú haces activamente para ser racista, pero sí es lo que no haces para darle oportunidad a otro tipo de candidatas”, profundizó la fundadora de VIVA Foundation.

La multifacética planteó, además, que uno de los principales problemas de los concursos de belleza es la falta de alternativas para exponer a las participantes más desventajadas.

“El problema no es solo la organización, es todo el anclaje que viene por debajo. Es el jurado que tú sientas para elegir las candidatas. Son las instrucciones que tú das sobre lo que son estándares de belleza. Es lo que la persona desde que se crio vio en los medios, en las revistas, en toda la industria de la moda y belleza. Entonces, que tú haces para cambiar eso y darle exposición a otros tipos de belleza y que cuando la gente los vea diga ‘eso también es bello’. Eso es lo que yo pienso que los certámenes de belleza fallan en hacer, en ver qué cosas podrían hacer para abrirle la puerta a otro tipo de candidata que quizás es negra, que quizás es pobre y que no tiene los recursos para llegar hasta ahí”, mencionó.

Conexión especial con la nueva reina

El pasado jueves, cuando Colón Ramírez fue proclamada Miss Universe Puerto Rico 2021, Reyes disfrutó el momento desde Fairmont El San Juan Hotel, donde eventualmente pudieron celebrar juntas la victoria de la representante de Loíza.

“Hablé con ella la noche que ganó. Las dos empezamos a brincar como nenas chiquitas, intercambiamos par de palabras y la verdad es que ha sido muy linda. Ha sido una conexión bien especial. Yo siento que la gente pensará que las Miss Universe Puerto Rico competimos las unas con otras y nada que ver. La verdad es que es como una hermandad, aunque no nos conozcamos. Pero siento que con ella hay una conexión especial, no lo puedo negar y creo que a ella conmigo también le pasa de la misma manera”, verbalizó. Luego dijo que está muy satisfecha con la decisión final.

En agosto, Reyes sorprendió a sus seguidores cuando aprovechó el anuncio de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2021 para enfatizar que ciertas actitudes de las aspirantes a la corona la llevaron a reflexionar. Con mucho decoro y elegancia, la actriz apuntó -lo que según ella- deben ser las cualidades de una verdadera reina.

“Así que déjenme decirle, primero, que no hace falta una corona para hacer una diferencia en la causa de su preferencia. Que muchísimas personas sin coronas dedican no un año, pero sus vidas a luchar por las causas por las que creen y a ayudar a otros. Si usted necesita participar en un certamen de belleza o ganar de una corona para tener una causa o una plataforma, entonces en realidad no tiene ninguna de las dos. He hecho más trabajo voluntario y comunitario antes y después de ser ‘miss’ que durante todo el año de mi reinado donde hacer ‘photo ops’ en un hospital o en alguna (entidad) sin fines de lucro sencillamente eran esfuerzos de relaciones públicas en los que no tenía ni voz ni voto”, leía parte del mensaje.

Las críticas, según Reyes, fueron en términos generales y no iban dirigidas a ninguna candidata en particular.

“Mis críticas casi nunca son a una candidata particular. No suelo hacer eso, nunca lo haría. Pero sí me pareció pertinente en ese momento señalar eso a todas las candidatas en general y me mantengo en lo que dije”, incluyó.