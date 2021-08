La modelo y empresaria, Alba Reyes, aprovechó el anuncio de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2021 para enfatizar que ciertas actitudes de las aspirantes a la corona la llevaron a reflexionar. Con mucho decoro y elegancia, la también actriz apuntó -lo que según ella- deben ser las cualidades de una verdadera reina y advirtió que dirá más.

“Hace días que llevo viendo en las redes el anuncio de todas las nuevas candidatas al Miss Puerto Rico y varias cosas me han llamado la atención. Así que con la honestidad que me caracteriza voy a estar compartiendo varios ‘posts’ con par de cosas que me han hecho reflexionar”, comenzó la Miss Universe Puerto Rico 2004.

Sin dudarlo, Reyes demandó que ha notado que las concursantes piensan que necesitan obtener un título para apoyar distintas causas.

“Así que déjenme decirle, primero, que no hace falta una corona para hacer una diferencia en la causa de su preferencia. Que muchísimas personas sin coronas dedican no un año, pero sus vidas a luchar por las causas por las que creen y a ayudar a otros. Si usted necesita participar en un certamen de belleza o ganar de una corona para tener una causa o una plataforma, entonces en realidad no tiene ninguna de las dos. He hecho más trabajo voluntario y comunitario antes y después de ser ‘miss’ que durante todo el año de mi reinado donde hacer ‘photo ops’ en un hospital o en alguna (entidad) sin fines de lucro sencillamente eran esfuerzos de relaciones públicas en los que no tenía ni voz ni voto”, continuó.

La modelo de 40 años enfatizó que durante todos los años que ha realizado labor comunitaria, se ha topado con mujeres “sin cintas ni coronas”, cuyo compromiso con las causas es genuino y desinteresado. Asimismo, resaltó que -en muchas ocasiones- estas servidoras anteponen sus obligaciones diarias para cumplir con las entidades.

“Muchas veces anteponiendo las necesidades de otros antes que las de ellas mismas, esas líderes comunitarias que son jefes de familia, que trabajan y que además se dedican voluntariamente a ayudar sus comunidades son el verdadero ejemplo de lo que representa la mujer puertorriqueña y lo hacen sin coronas”, subrayó.

Entre otras causas, actualmente, la modelo y abogada se desempeña como coordinadora de la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa).