Decenas de barranquiteños acudieron ayer a la bicentenaria plaza Monseñor Miguel A. Mendoza, para participar del evento “Somos Puerto Rico” de GFR Media, que cerró con broche de oro su primera etapa, justo en la Cuna de Próceres.

Allí, bajo las frías temperaturas propias de la época navideña, grandes y chicos se deleitaron con exhibidores de artesanías, repartición de arbolitos, juegos y, sobre todo, la concienciación de un buen compartir a través de la vacunación contra el COVID-19 y otras clínicas de salud.

La visita fue coronada por “el eterno niño trovador”, Luis Daniel Colón, quien con su grupo cautivó al público durante el segmento “Un café en la plaza”, esta vez con la música puertorriqueña que le ha ganado el cariño de su gente y a donde nuevamente demostró que es profeta en su propia tierra.

“Hoy no hay bla, bla, bla. Lo que hay es fiesta y parranda”, anticipó la subdirectora de Primera Hora, Ana Enid López, quien presentó al experimentado trovador que contó su sentir a través de una trulla masiva.

Esto, ya que en las ediciones anteriores de “Somos Puerto Rico” realizadas en Guánica, Yauco, Ceiba, Naguabo, Aguada, Moca, Loíza, Manatí y Jayuya, la idea del cafecito fue para conversar con los artistas mediante sus respectivas entrevistas.

Sin embargo, hoy fue una participación distinta porque la décima edición fue enmarcada en la Navidad boricua.

“Gracias por estar en la cuna de la gente noble y buena. Es la plaza más linda de Puerto Rico y no me cabe duda. Para aquellos que son chinchorreros, la mejor ruta del chinchorreo está aquí en Barranquitas. Además, en el turismo tenemos el mausoleo donde descansan nuestros próceres, tenemos el Cañón de San Cristóbal y por ahí, en gastronomía no hay ni que hablar”, acotó Luis Daniel.

De hecho, para demostrar por qué le llaman “el eterno niño trovador”, el artista recitó unas letras alusivas a su apodo.

“Soy el niño trovador que creció entre las bonitas montañas de Barranquitas bajo el más tierno calor. Aquí el panal del amor me dejó probar su miel y aunque rebasé el nivel de niño y adolescente, siendo que para mi gente sigo siendo el niño trovador”, esbozó Luis Daniel quien arrancó los aplausos de su gente.

Acto seguido, sonaron los primeros acordes del cuatro, anticipando que el domingo, 19 de diciembre estará con 20 jóvenes trovadores en la sala de Bellas Artes de Caguas.

Entre las canciones entonadas por Luis Daniel y su grupo, estuvieron “A correr sabana” y un popurrí de los éxitos de su padrino, el fenecido Tony Croatto, sin dejar a un lado uno de los himnos navideños: “El niño Jesús”.

Uno de los momentos más aclamados fue cuando el artista llamó a su hija Daniela con quien cantó en tarima, además del niño David Ortiz Morales, de cinco años, quien se quedó con el canto. El pequeño trovador es hijo de un cantante de Barranquitas y su madre es colombiana.

“David está defendiendo el folclor puertorriqueño porque lo lleva en la sangre. Está tomando clases de trova con Luis Daniel, lleva un par de meses y nos motivó porque yo soy cantante y mi hijo desde chiquito siempre le ha gustado y esto es para crearle una disciplina, aunque canta desde la cuna”, expuso David, progenitor de la nueva promesa de la trova.

Para Luis Daniel, cantar para los suyos fue comparable a un regalo navideño adelantado. “Me parece fabuloso cuando tenemos la oportunidad de llevarles alegría cuando hay medios como ustedes que transmiten todo este entusiasmo de lo que es la Navidad. Honestamente, he sido agraciado con mi gente y siempre que me presento en la plaza tengo el respaldo de mi pueblo. Soy profeta en mi tierra y le agradezco eso a Dios y a mi gente”, confesó antes de saludar personalmente a todo aquel que parrandeó con su presentación.