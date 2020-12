El paisaje lunar del desierto chileno de Atacama, ese inmenso panorama de “inconcebible belleza” y a la vez “inconcebiblemente fuerte y extraño”, los embates del mar, el abandono, la ausencia, el deseo de comunicarnos y la incapacidad de lograrlo, el amor...

Son algunos de los temas del poemario ‘Geografía solitaria’, de la periodista y poeta Ruth Merino, y del que se han seleccionado 23 poemas para el disco compacto homónimo, grabado con la voz de la reconocida actriz Cordelia González, la música de Gil Raldiris, Ernesto Cordero y Awilda Villarini y que, además, está enmarcado en una carátula diseñada por el maestro Antonio Martorell.

El proyecto, producido y dirigido por Caridad Sorondo y grabado en el estudio del cantautor José Nogueras, se presentará de forma virtual a través del programa Coloqueo, del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el próximo martes 8 de diciembre, de 6:00 a 7:00 p.m.

Carátula del disco compacto Geografía solitaria, diseñado por el maestro Antonio Martorell, quien utilizó los versos de los poemas para crear los rostros de Ruth Merino y Cordelia González.

Una oportunidad para que el pueblo disfrute de la magia de una poesía que despierta los sentidos y con la que te puedes identificar desde el primer poema, asegura Caridad Sorondo.

“Siempre he tenido una relación muy cercana con la poesía. Leí el libro de poemas y quedé encantada con el proyecto de hacer un cd. Tiene unas poesías muy optimistas y balanceadas”, añade la productora, mientras resalta que fue un proyecto muy emotivo. Sobre todo, en este momento “de tantas tragedias humanas, cuando la poesía nos puede acompañar, nos rescata y nos abraza”.

“Para mí ha sido un proyecto muy bonito que se comenzó en 2018 y que finalmente podemos sacar ahora”, afirma Caridad, quien resalta que uno de sus poemas favoritos es “Memoricé tus pies”. “Es que hay muy pocos dedicados a los pies, es un poema muy lindo”.

Un disco que, como añade Cordelia, es “como un bálsamo de paz en estos tiempos de pandemia”. “Escucharlo es detenerse, respirar profundo y sentir ese bienestar llevados por las imágenes de las palabras y por la musicalización tan linda que hizo Gil Raldiris”, agrega la actriz, quien cree que, aunque la poesía tiene su propio ritmo y musicalidad, en este proyecto se logró muy buen balance con la música.

“Conocí a Ruth en un taller de salud y bienestar que dimos en Casa Cortés y me pareció una mujer de una sensibilidad exquisita. Cuando trajo el poemario inmediatamente tuve una conexión con la forma en que escribía, no solo en la forma de expresar sentimientos sino también en las cadencias y las emociones”, comenta Cordelia.

Poemas para sanar

Estas poesías, publicadas originalmente en 2017 por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), con el apoyo del National Endowment for de Arts, son una muestra de un género que la poeta dice que cultiva desde que tenía unos ocho años. Y aunque la mayoría de esos versos de la niñez los perdió, comenta que nunca ha dejado de escribir poemas.

“Hace unos años mi hija Alexandra me preguntó por qué no los publicaba y le dije que tenía temor a las críticas negativas. Ella me preguntó que si también le temía a los elogios y me dijo ‘total si solo te van a leer tres gatos’. Y ahí dije ‘bueno, si es así vamos a publicarlo’”, agrega entre risas Ruth, quien coincide en que este disco-libro, como lo llama Martorell, llega en un momento muy necesario. Sobre todo, porque está segura de que el arte, la poesía, la música y la literatura son muy necesarias en tiempos de crisis.

Precisamente, cuenta que toda la situación que ha causado la pandemia la mantienen en constante creación. Por ejemplo, dice que al principio del confinamiento echaba mucho de menos caminar, aunque lo podía hacer en el condominio donde vive.

“Al otro lado del edificio, veía el mar y eso me inspiró a escribir un madrigal sobre lo que significa para mí, un descanso, serenidad, enfrentar la naturaleza hermosa que no cambia”, explica la escritora. También recuerda otro momento reciente que la inspiró a escribir el “Poema de los adioses mudos”. “Fue cuando falleció la amiga periodista Eneid Routté, que se nos fue y no pudimos hacer ninguna ceremonia debido a las restricciones que había por el coronavirus. Me inspiré en el adiós que no pudimos dar”.

Ahora, con este disco, la poeta muestra su dominio de las letras con un lenguaje diáfano, descriptivo e inspirador. Una prosa que lleva al lector por unos caminos de imágenes sugerentes para, por ejemplo, conocer los paisajes de su tierra natal, Chile. Pero también te acerca a las palabras, al amor, a la esperanza y a las búsquedas.

La periodista y poeta Ruth Merino cree que la poesía puede ayudar en tiempos difíciles. (Suminitrada)

“Yo creo que en tiempos difíciles las artes en general alimentan el espíritu, las emociones, la capacidad que tenemos de proyectarnos y de hermanarnos. Si yo escucho un poema y logro entender algo de mí misma y quizás de la persona que lo escribió o descubrir una emoción que no sabía que tenía. Esos son importantes descubrimientos”, asegura Ruth, quien está convencida de que la literatura y las artes en general, ayudan a comunicarnos y a unirnos.

“Cuando uno cuenta una historia se acerca a ese ser humano que escucha. Cuando se escucha un poema, se escucha algo más de que lo que se está diciendo y uno puede recordar cosas propias”, afirma la poeta.

De hecho, dice que son las situaciones que se desencadenan en el diario vivir lo que la llevan a escribir sus poemas. “Hay momentos externos de lo que pasa en el entorno y momentos internos reaccionando a esos asuntos que ocurren”, explica. Precisamente, menciona el poema “Paisaje lunar del Atacama” y destaca que detrás hay una historia muy personal. Cuenta que su hermana mayor murió a los 24 años en un accidente aéreo en la frontera con Perú. Y 30 años después, ella junto a su padre y hermanas, hicieron la travesía al desierto. “En ese poema aludo a la realidad de la soledad y a la naturaleza de ese desierto inconcebiblemente hermoso y, a la vez, inconcebiblemente fuerte y extraño”, agrega.

Menciona también el poema Desde espacios donde dice que hace una introspección sobre la capacidad de observar sin ser parte de lo que está ocurriendo. “La poesía no te da explicaciones, está ahí y cada persona tiene la absoluta libertad de interpretarla como desea hacerlo. No hay instrucciones ni advertencias, lo que hay es lo que sientas cuando lo lees y la interpretación que hagas es completamente legítima”, afirma la poetisa, quien acepta que la mayoría de sus versos son libres.

“Ahora mismo hay una gran libertad para escribir poemas, incluso se acepta la idea de un poema en prosa con un giro lírico en que las palabras no solamente describen, sino que también ilusionan tanto al escritor como al que lee”, explica Ruth, mientras pone el ejemplo del soneto, uno de los poemas más estrictos en cuanto a métrica.

Sin embargo, cuenta que recientemente escribió un soneto “sobre el silencio que llegó a casa (con la pandemia), sobre estos momentos que estamos viviendo ahora que son tan estremecedores”. Por eso cree en la relevancia de la poesía “para decir algo que valga la pena, tanto para mí como para los demás”.

Más información

La presentación virtual del disco Geografía solitaria, se hará por el Programa Coloqueo del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

-Día: martes, 8 de diciembre de 2020

-Hora: 6:00 a 7:00 p. m.

-Invitados: Cordelia González, Ruth Merino, Gil Raldiris y Antonio Martorell

El cd estará a la venta en:

-Tienda del Instituto de Cultura Puertorriqueña

-Librería Laberinto, VSJ

-Librería El Candil, en Ponce

-Fundación Nacional para las Artes Populares

-Centro Cultural de Morovis