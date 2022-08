Poco le duró el retiro al veterano locutor Amós Morales, quien en diciembre de 2021 anunció su retiro de la radio puertorriqueña luego de 55 años laborando en una cabina radial. Y es que, según anunció a través de las redes sociales, a partir de este jueves, 1 de septiembre, regresa a las ondas radiales a través de la emisora Fidelity, cuyas frecuencias son 95.7 en el área metro, 101.9 en el sur y 105.5 en la zona oeste.

En esta ocasión, los seguidores del popular locutor, que hace ocho meses hizo oficial su salida de la estación KQ 105 FM, podrán escuchar sus frases positivas y su tradicional “¡En vivo!”.

Morales, que estuvo 45 años en la emisora KQ 105 FM de Univision Radio, -con el turno de 10:00 a.m a 3:00 p.m.-, finalizó labores el 31 de diciembre de 2021, pero en aquel momento señaló que esa determinación que no significaba “un final” definitivo de una de las voces icónicas del medio sonoro en la isla.

“Me despido de la radio puertorriqueña después de 55 años. Esto no es un retiro definitivo porque no sé los planes que Dios tiene conmigo. Seguimos con la página de ‘Motívate con Amós y seguimos con los Facebook Live. Lo que hoy ocurre no es el final, es el principio de un nuevo comienzo”, manifestó a El Nuevo Día en aquel momento el locutor de 71 años.

“Empecé con los maestros Manuel Rivera Morales, Alfred D. Herger, Rafy Jiménez y otros de la industria radial que me enseñaron tanto. A ellos gracias. Ellos fueron mi universidad. Recuerdo que al principio unas personas llegaron a decirme, ‘Amós tú para esto no sirves, vete a limpiar baños o a un cuarto de grabaciones’, pero la perseverancia y la fe de un hombre que Dios le dijo sigue triunfó. Ahora, 55 años después estoy aquí y la encuesta de las semanas pasada me coloca en el primer lugar de audiencia”, sostuvo el locutor.

En su nueva etapa seguió proclamado los mensajes de fe y positivismo desde diferentes plataformas digitales. Su sustituto en KQ 105 lo fue Álex Díaz, quien dijo que Morales ha sido su mentor y su norte para trabajar en la radio. En enero, se informó que este se convertiría en una de las voces del sistema de radio de Supermercados Selectos, llamado Radio Selectos.