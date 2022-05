Ana María Martínez, la galardonada soprano puertorriqueña, ganadora de un Grammy Latino y de numerosas distinciones a lo largo de su carrera, podría muy bien presumir de sus grandes logros. Solo basta conocer su trayectoria en los diversos escenarios donde ha interpretado los roles protagónicos de muchas de las obras operáticas más reconocidas a nivel mundial. Desde Mimì en La Bohème, Cio-Cio-San en Madame Butterfly y Violetta en La Traviata, hasta Elisabetta en Don Carlo o Doña Elvira, en Don Giovanni, entre otras.

Pero más que lucir como una gran estrella del bel canto -que lo es por derecho propio-, la artista se muestra sencilla, sin pretensiones y agradecida de lo que le ha tocado vivir. En entrevista reciente con El Nuevo Día, junto a su madre, la también soprano Evangelina Colón, la soprano conversó sobre su vida como artista, de cómo se ha asegurado de mejorar y de crecer con cada personaje que interpreta.

“Uno va creciendo y (en cada función) hay una gran responsabilidad si uno lleva el papel titular o es uno de los protagonistas. Pero siempre es muy importante apoyar a todo el elenco, estar pendiente de que se sientan bien y estén cómodos. En ese sentido, es muy lindo tener esa oportunidad de presentarnos delante de un público y poder seguir nuestra pasión”, comenta la artista, quien interpretará el rol protagónico de la ópera Carmen, el próximo sábado 4 de junio, en la Sala de Festivales Antonio Paoli, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Será el gran cierre del Festival Casals, junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigida por el director español Josep Caballé Domenech, y la soprano promete una noche muy especial. Ese día, además, su madre estará en primera fila, apoyándola como siempre ha hecho desde el inicio de su carrera.

“Tener a mi mamá en el público es una gran felicidad. Ella es una de mis más grandes inspiraciones y, obviamente, heredé su talento musical. Yo recuerdo cuando tenía seis años, mi mamá interpretó el papel de Micaela en la ópera Carmen, con un elenco en el que estaba Justino Díaz como Escamillo y Plácido Domingo. Me acuerdo de eso como si fuera ayer”, rememora la reconocida soprano, mientras su madre la observa risueña y resalta que ha ido a ver a su hija en múltiples escenarios “desde el Metropolitan Opera, hasta la Ópera de Viena”.

De la misma forma, enfatiza el orgullo que siente por el éxito que ha tenido. “Es un gran orgullo ver cómo ha triunfado y que siempre lleva la bandera puertorriqueña dondequiera que va. Así que ha hecho patria por esos mundos”, dice orgullosa Evangelina.

Para muestra, Ana María ha actuado en escenarios como The Metropolitan Opera, Lyric Opera of Chicago, Houston Grand Opera, entre otros en Estados Unidos, así como en la Ópera de París, Ópera de Viena, Ópera de Baviera, Teatro Colón de Buenos Aires y Royal Opera House Covent Garden, entre muchos otros.

La soprano Ana María Martínez y su mamá Evangelina Colón, quien también fue soprano. (VANESSA SERRA DIAZ)

Evangelina también señala que, aunque el papel de Carmen normalmente es considerado para una mezzosoprano, su hija lo interpreta a la perfección. De hecho, Ana María explica que se trata de un personaje “que está muy ligado a la tierra”.

“Hay otros papeles que son sublimes, etéreos y están en otro registro vocal. Pero Carmen es un papel que lo disfruto igual porque es otro tipo de sensación vocal más grave. Ahora tengo que dejar que esa voz viva ahí (en su garganta) por un tiempo y después tengo que volver a ponerla en otro registro”, explica Ana María, tras afirmar que la música es para ella “como el aire que respiro y creo que mi mamá puede confirmar eso”.

Irónicamente, recuerda Evangelina, como ella también era cantante de ópera, su hija trató al principio de no seguir la misma carrera. “Ella primero quería cantar boleros. Después descubrió el teatro musical y fue por año al Boston Conservatory. Pero los mismos maestros le decían que su voz era clásica”, recuerda Evangelina, tras indicar que fue cuando su hija decidió matricularse en The Juilliard School donde hizo un bachillerato y una maestría en música.

“Desde muy pequeña ella demostró tener muy buen oído. De hecho, en una de esas reuniones de padres y maestros, una maestra me dijo que el oído interno de mi hija era superior a la media”, recuerda Evangelina.

Precisamente, como a los 15 años, durante el único año escolar que hizo en la isla, en el Colegio Perpetuo Socorro, cuando participó en un musical que, según dice Ana María, fue una experiencia que le cambio la vida.

“Me di cuenta de que podía hacer eso mejor que cualquier otra cosa. Eso me dio un sentido de sentirme útil en la vida, de que podía aportar algo”, afirma la artista, quien lo ha demostrado con creces en sus más de 30 años de carrera.

Respecto a los personajes que interpreta, Ana María explica que antes pensaba que su papel favorito era el que estaba haciendo en el momento. Pero ahora, luego de “la dicha de interpretar tantos papeles distintos”, entiende que son experiencias sumamente profundas que la han ayudado a crecer. Pero dice que siempre conversa con su mamá sobre los retos y la carga vocal de las escenas que va a interpretar.

“Ella siempre me ha guiado. Por eso, antes de aceptar un papel la llamo y le pregunto qué cree. Lo analizamos y tomamos una decisión”, indica Ana María, quien recuerda que temprano en su carrera le ofrecieron el papel de Carmen, al igual que el de Madame Butterfly y dijo que no porque sentía que no estaba lista técnicamente.

“Se necesita cierta madurez y técnica vocal para esos papeles. También hace falta estámina física para poder hacerlo sin que el papel consuma a uno”, explica y resalta que todos los papeles que hizo antes de interpretar, por ejemplo, a su primera Madame Butterfly, la prepararon para ese rol cuando le tocó hacerlo.

Todos pueden disfrutar de la ópera

Para Ana María es importante resaltar que la música clásica y la ópera la puede disfrutar cualquier persona, aun si no conoce ese género.

“Eso es muy importante hablarlo y no creo que se hable lo suficientemente. En el momento que se estaban escribiendo estas óperas, eran la música popular de la época. Es como si estuviésemos escuchando la música popular de hoy y que puede ser la ópera de aquí a 100 años”, afirma convencida la artista, aunque es consciente de que, a través del tiempo, la ópera se convirtió en algo elitista.

“Hay personas que creen que como no conocen o no saben mucho de ópera, deciden no ir a verla. Y yo lo que quiero enfatizar es que no importa que no sepan nada de música o de la historia, cuando estén allí y tiene la experiencia en persona, estoy segura que quedan enganchados”, asegura Ana María.

La soprano, quien vive en Texas desde hace varios años, se toma muy en serio todo lo relacionado con su labor como artista y es una firme defensora de la formación vocal y de la técnica. De hecho, resalta que estos elementos son indispensables para que la voz no se resienta y poder tener una vida larga como cantante.

De la misma forma, enfatiza en la disciplina y en seguir desarrollando el talento. Recuerda, por ejemplo, la suerte que tuvo de ganar un premio en 1995 en Operalia, competencia creada por Plácido Domingo, con quien ha trabajado en numerosas ocasiones y dice que es “el artista de ópera más grande que hemos tenido en nuestros tiempos y un ser que ha hecho mucho para promover el género y ayudar a tantos artistas a lograr sus sueños”.

Ahora, además de mantener una carrera activa sobre los escenarios, la soprano también ha diseñado varios proyectos. Por ejemplo, es asesora artística del Houston Grand Opera y luego de un nombramiento de dos años como artista en residencia en The Shepherd School of Music en Rice University, en julio de 2021 se convirtió en profesora en su Departamento de Voz.

La artista también menciona la grabación de un concierto virtual, “Pasión Latina” que hizo durante la pandemia con Lyric Opera of Chicago, con música iberamericana. “Hace poco terminé de grabar Suite Española 2, pero esta vez con música de Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Eso me llena de mucho orgullo porque también representa a nuestra gente a través del lente de la compañía de ópera, pero ahí también yo puse bomba y plena”, agrega, para resaltar que combinar todos esos roles de su vida profesional con la crianza de su hijo Lucas, de 15 años, conlleva mucha creatividad.

“Acepto contratos que puedo combinar también con las otras responsabilidades. Y, por ejemplo, cuando tengo trabajo, reuniones, siempre las programo cuando mi hijo está en su día escolar, porque intento pasar el tiempo máximo con él. Es importante tener las prioridades claras”, expresa la artista.

De sus planes a largo plazo, comenta que en febrero del próximo año, regresa a Los Ángeles con la ópera Las Bodas de Fígaro. También estará de nuevo en el Metropolitan de New York con una nueva producción de Don Giovanni de Mozart. “Doña Elvira es uno de mis papeles favoritos”.

Más información

La ópera Carmen, protagonizada por la soprano puertorriqueña Ana María Martínez en el papel de Carmen y el tenor Rafael Dávila en el de Don José, se presentará el sábado, 4 de junio a las 7:00 p.m. en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce. El elenco lo completan Zulimar López, Ricardo Rivera, Ricardo Sepúlveda, Elizabeth Rodríguez, Patricia Vásquez, José Daniel Mojica, Vicente Portalatín y Alejandro Márquez.

Esta presentación es una coproducción con Ópera de Puerto Rico, con la dirección escénica de Gilberto Valenzuela. El espectáculo contará con un coro dirigido por Jo-Anne Herrero y una participación especial del Coro de Niños de San Juan.

Más detalles en la página ospr.pr.gov/casals o seguir sus redes sociales en Instagram y Facebook. Los boletos están disponibles en la boletería del CBA y en ticketera.com.