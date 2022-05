El domingo pasado fue un día muy especial para el Festival Casals de Puerto Rico. Por primera vez, en su temporada número 66 (esta efeméride internacional comenzó en 1957), se presenta un programa integral de música del continente al que esta Isla pertenece geográfica y culturalmente.

El Trío Reverón nos alegró la tarde con un recital encantador de música de cámara titulado “Un viaje latinoamericano”.

Los maestros venezolanos Ana María Otamendi, pianista especialista en la colaboración con otros instrumentistas, Simón Gollo, violín y Horacio Contreras, violonchelo, son todos profesores destacados en escuelas de música de universidades en los Estados Unidos. Los tres además son reconocidos intérpretes internacionales (los pueden ver y escuchar en sus páginas web y en los medios digitales), que han unido esfuerzos en divulgar la inmensa obra musical producto de la diversidad cultural latinoamericana, que hasta ahora había tenido escasa presencia en las salas de concierto.

Comenzaron con el trío para violín, chelo y piano Emociones caucanas, compuesto por el colombiano Antonio María Valencia (1902-1952). Su existencia complicada se puede percibir desde los primeros dos movimientos, Amanecer en la sierra y Pasillo fueron compuestos en París, según explicara el maestro Contreras. El primero es una recreación sonora impresionista muy lograda, y el segundo de carácter más folklórico-nacionalista, explorando patrones rítmicos e ideas melódicas autóctonas.

El pianista, director y fundador del Conservatorio de Cali completó -de vuelta a su ciudad natal en 1938-, un sutil tercer movimiento, titulado con la curiosa combinación de los símbolos de ortografía …?, y el 4to, Fiesta campesina, un juego contrapuntístico de alto vuelo.

Completaron la primera parte del concierto con el Trío Núm. 1, Opus 30 (2013) del prolífico compositor y director Eduardo Alonso-Crespo, nacido en San Miguel de Tucumán, Argentina en 1956. Esta obra consta de un prólogo y cuatro movimientos de estructura clásica que se tocan seguidos, todos hilvanados coherentemente por un solo material temático heredero del expresionismo del tango, un sofisticado género popular bailable del cono sur americano.

Después de una introducción dramática -por melancólica y reflexiva-, se establece el primer tiempo en la forma tradicional allegro de sonata, seguido de un Andante que comienza con un elocuente solo del violonchelo. En contraste, para el tercer tiempo aparece un jovial Allegro scherzando, para concluir esta espléndida obra con recapitulaciones de los temas principales de la parte Finale y un epílogo de tipo coral en acordes efusivos. Música fascinante de inspiración y creatividad únicas.

Para la segunda parte presentaron La hamaca (2021) comisionada al compositor contemporáneo venezolano Ricardo Lorenz (n. 1961). Está inspirada en una pintura del artista Armando Reverón, a quien rinde tributo asumiendo su apellido este estupendo conjunto de música de cámara. Esta obra recrea de manera nostálgica y con gracia el vaivén de este mueble imprescindible del Caribe y las vivencias que convoca.

Del joven productor musical mexicano, Horacio Fernández Vásquez, interpretaron el cuarto movimiento, Natalia de la Suite latinoamericana­ de 2019, en un arreglo para el tradicional formato de trío con piano, de su versión original para flauta y piano. Esta partitura es una sedosa evocación del arte del bolero, otro de los géneros musicales emblemáticos del continente.

También incluyeron un Pequeño vals de Teresa Carreño (1853-1917), discípula de Gottschalk y figura titánica de la música venezolana. Esta danza de salón es una obra corta, de gracia singular, que ha sido arreglada para distintos conjuntos.

Cerraron el programa con la Primavera y el Verano de Las cuatro estaciones de Buenos Aires de Astor Piazzolla (1921-1992). El guiño genial a Vivaldi del más tocado de los compositores argentinos fue interpretado con la fuerza arrolladora del vínculo especial que une a estos tres grandes artistas.

De encore, deleitaron al público con el primer movimiento, Allegro non troppo, del Trío Número 1 del compositor brasileño Heitor Villa-Lobos. Enhorabuena.

Continúa el Casals 2022

El Festival Casals 2022 continúa este sábado, 28 de mayo, con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) acompañada por el laureado violinista Joshua Bell y la soprano puertorriqueña Larisa Martínez a las 7:30pm en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce (CBA). El domingo, 29 de mayo, a las 4:30pm se presentará el coro de concierto de la Universidad de Puerto Rico, Coralia, dirigido por Carmen Acevedo, se informó mediante comunicado de prensa.

Bajo la dirección de su director titular, maestro Maximiano Valdés, la OSPR interpretará, con el violinista Joshua Bell y la soprano Larisa Martínez, la Sinfonía núm. 2 “Gran Passacaglia” de Roberto Sierra; Ah, ritorna, età felice, Op. 94 - Aria de concierto de Felix Mendelssohn; Bachianas brasileiras No.5, W389-391 de Heitor Villa-Lobos; y el Concierto en re mayor para violín, Op. 35 de Pyotr IlychTchaikovsky.

Con una carrera de casi cuatro décadas, Bell es uno de los violinistas más célebres de su época. Habiendo actuado con prácticamente todas las orquestas importantes del mundo, Bell continúa manteniendo compromisos como solista, recitalista, músico de cámara, director y director musical de la Academia de St Martin in the Fields. El reconocido violinista también ha colaborado con artistas de distintos géneros como Josh Groban y Sting. En 1998, se asoció con el compositor John Corigliano para grabar la banda sonora la película The Red Violin, logrando el premio Oscar a la mejor banda sonora. Ha sido nominado seis veces al premio Grammy y recibió el Premio Avery Fisher en 2007.

Por su parte, Martínez es una soprano aclamada internacionalmente y considerada uno de los talentos más prominentes de su generación. Nacida y criada en Puerto Rico, ha sido muy elogiada por su cálida voz de coloratura lírica y su cautivadora presencia en el escenario. Se ha destacado en piezas como La Traviata, Werther y West Side Story. Martínez ha realizado giras con el tenor Andrea Bocelli, debutando en el Madison Square Garden, el Hollywood Bowl y en toda América y Europa.

Por otro lado, el recital de Coralia contará con la participación del trompetista Felipe Rodríguez y los pianistas Diana Figueroa y Bryan Ojeda. Este concierto incluirá la pieza Liebeslieder Walzer (Canciones de amor), Op. 52 de Johannes Brahms y una selección del mejor repertorio coral local e internacional.

Bajo la dirección de Carmen Acevedo, Coralia ha participado en numerosos festivales internacionales, presentando programas innovadores y de gran reto artístico en Suramérica, Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, Japón y Francia.

Desde 1984, Acevedo prepara obras del repertorio coral sinfónico para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Festival Casals. Ha colaborado con los maestros Odón Alonso, Gerard Schwartz, Margaret Hills, Julius Rudel, Mstislav Rostropovich, Eugene Kohn, Krzysztof Penderecki, Helmuth Rilling, Guillermo Figueroa, Maximiano Valdés y Gustavo Dudamel.

El festival culminará la próxima semana con presentaciones del chelista colombiano Santiago Cañón Valencia, la guitarrista española Andrea González Caballero y la popular ópera Carmen dirigida por el español Josep Caballé Domenech y protagonizada por la reconocida soprano puertorriqueña Ana María Martínez y el tenor Rafael Dávila.

Esta edición del Festival cuenta con la dirección artística del maestro Maximiano Valdés. Los boletos para todas las presentaciones están disponibles en la boletería del CBA y en ticketera.com.