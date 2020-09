View this post on Instagram

ANDANZA VIRTUAL/CREACIÓN​ ¡FUÍMONOS! - Tercer espectáculo virtual de la Compañía Andanza​ ​ El 12 de septiembre Andanza estrenará su tercera producción virtual, una versión digital de la pieza “¡FUÍMONOS!”. Ésta integrará a 37 bailarines que han sido o son miembros de la Compañía. Todos los días el público podrá conocer a los artistas participantes a través de fotos del video.​ ​ LOLITA VILLANÚA es fundadora de Andanza y su directora artística y ejecutiva. Bailó con la Compañía hasta 2007 y ha creado múltiples piezas para Andanza, incluyendo la coreografía ¡FUÍMONOS!. Con un doctorado del Departamento de Estudios portugueses y brasileños de Brown University, es catedrática asociada de portugués en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. ​ ​ ​ Estreno: sábado, 12 de septiembre, 8:30pm​ Facebook Live - página: ANDANZA-PUERTO RICO​ Instagram: @andanzapuertorico​ andanzapr.com​ YouTube​ ​ #andanzapuertorico #andanzapr #danzacontemporanea #dancefilm #contemporarydance #cuarentena #quarantine #contemporaryart #stayathome #quedateencasa #bodytalks #dancecompany #companiadanza #carefew #andancers #fuimonos #dancers #bailarines #contemporary #contemporaneo #coreografos #choreographers #artista #artist #blm #andanzavirtual #andanza ​ #fondoflamboyanparalasartes #fortaleciendolasartesenpuertorico