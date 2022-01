Hay personas que nacen con talentos que no solo quieren compartirlos con otras personas plasmándolos en una obra, sino que quieren pasar sus conocimientos a otros enseñándoles técnicas o brindando consejos.

Este es el caso del actor y productor puertorriqueño Ángel Mánuel, quien a pesar de la pandemia ha logrado mantenerse activo en muchos proyectos, tanto en las tablas, en la televisión, así como en unos talleres de actuación que brinda semanalmente.

“Durante estos casi dos años, he sido bastante bendecido con todo el trabajo que he tenido. Sin embargo, cuando comenzó todo, tuve que sentarme a reflexionar sobre mi lado como productor”, comentó Ángel Manuel, quien tiene más de dos décadas de experiencia como actor. “Porque el trabajo del productor es dar trabajo, a mí me encanta eso, pero de repente no podía garantizarle eso a mis actores y gente de producción, por lo que decidí poner los proyectos en pausa, hasta que pueda comenzar a producir nuevamente. Algo que espero sea ya para mediados de este año”.

PUBLICIDAD

Lo que sí se activó durante la pandemia, fueron las oportunidades de actuación para este experimentado artista. Eso incluyó la participación en la grabación de dos películas, una de ellas que estrenará durante este año titulada “Receta no incluida”, así como en un documental y tres cortometrajes.

“Job, la desventura de un hombre honesto”

Desde hace unos meses, el graduado de la Universidad de Puerto Rico se prepara en cuerpo y alma para caracterizar uno de los papeles más interesantes que le ha tocado interpretar en su carrera. “Voy a estar interpretando a Job, personaje principal de la obra ‘Job, la desventura de un hombre honesto’, por lo que me he tenido que preparar físicamente, rebajando y dejándome crecer la barba”, explicó el actor. “Este es un proyecto bien lindo, donde trabajo por primera vez en el teatro cristiano. Pero está hecho para todo tipo de público, el que es ferviente asistente a la Iglesia, como aquellos que gustan de una hermosa historia donde se ve un personaje que tiene que pasar por muchos sacrificios en su vida”.

Esta obra experimental, dirigida por Doel Ramírez, se iba a estrenar inicialmente en el 2020, pero se tuvo que posponer por la pandemia. Hasta el momento, está en calendario para subir a escena en Semana Santa, del 14 al 17 de abril en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce. Los boletos están a la venta a través de la página web de la producción (www.jomeventspr.com/products/job).

Ángel Manuel, personificará a Job en la obra teatral cristiana ‘Job, la desventura de un hombre honesto’. (ELI SANTA)

Otros proyectos

De la misma forma, ahora en marzo el actor también tiene en agenda participar de las obras de Teatro en 15 del Municipio de San Juan, con quien ya había participado en octubre del año pasado. En esta ocasión, Ángel Manuel participará de la obra de 15 minutos de duración “Un café con el Hombre Araña”, dirigida por Ricardo Álvarez y escrita por Rafael Pagán. “Este es un proyecto bien lindo sobre la historia de un padre que tiene un mensaje bien chulo, bastante cinematográfica y es una pieza bien íntima. Actuar en piezas cortas es bien retante, ya que aparte de que presentamos la misma obra muchas veces en un día, como actor tengo que trabajar con los cambios drásticos de las emociones del personaje, que puede pasar de la alegría a la tristeza en un corto periodo de tiempo. Por lo que, como actor, me tengo que entregar completamente para tener la interacción con el público que buscamos en cada una de las presentaciones”.

PUBLICIDAD

De la misma forma, Ángel Mánuel tiene varios proyectos en el tintero, los cuales no puede dar muchos detalles, ya que más adelante se anunciarán formalmente. Uno de ellos, es un musical basado en la historia de un boricua emblemático, donde caracterizará a un personaje “bien sandunguero”. La producción se llevará cabo, según está planificada hasta el momento, en el mes de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Por su parte, durante el año comenzará a trabajar en la producción de un especial para la televisión, junto a un equipo de primera, donde unirá distintas generaciones de actores y comediantes que han brillado en la televisión puertorriqueña. Ángel Mánuel indicó que una vez el proyecto esté encaminado, ofrecerá más detalles al respecto.

Ángel Manuel actuará en la micro obra “Un café con el Hombre Araña" de Teatro en 15 del Municipio de San Juan. (ELNUEVODIA.COM)

Retoma el teatro al aire libre

Uno de los proyectos como productor que sí retomará durante en julio de 2022 será el Festival de Teatro Al Fresco, que se llevaba celebrando por seis años consecutivos antes de que lo frenara la pandemia. Este festival presenta obras cortas donde se juntan actores bien experimentados con actores jóvenes que están comenzando. En años anteriores han tenido entre los participantes a actrices de la talla de Luz María Rondón y Carmen Nydia Velázquez, entre otras. “Pronto anunciaremos dónde se va a llevar a cabo este festival de obras cortas con temática del verano y va a ser en un lugar al aire libre, como en años anteriores”, explicó el artista.

Talleres de actuación

Además de todo el trabajo como actor que ha tenido Ángel Mánuel, hay que añadirle que dirige, junto al artista Karlos Khalil, una serie de talleres de actuación para adultos, bajo Estudio y Formación Actoral, los cuales lleva organizando desde más de seis años. Actualmente, se ofrecen en las instalaciones del Teatro Victoria Espinosa, en Santurce, una vez por semana.

PUBLICIDAD

“En estos talleres hacemos diferentes tipos de dinámicas, brindamos técnicas de actuación, trabajo corporal y emociones. La idea es adiestrar a nuestros estudiantes como actores y, la terminar, le buscamos oportunidades de trabajo en teatro, en cine y en comerciales de televisión, entre otras oportunidades”, explicó el histrión. Estos talleres se llevan a cabo semestralmente, un día a la semana, y se dividen en grupos basados en la experiencia de cada participante. Esto lo determinan los directores luego de tener una entrevista con los candidatos a tomar los talleres. Actualmente todavía hay espacios disponibles para los talleres para adultos de 18 años en adelante.

Por otro lado, a partir febrero, comenzarán a ofrecer talleres de actuación para niños y adolescentes. Los interesados, pueden llamar al 787-922-6788 o comunicarse a través de las redes sociales en Facebook o Instagram, bajo @EstudioyFormaciónActoral.