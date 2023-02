El certamen “Puerto Rico Classical Music Initiative” (PRCMI), proyecto respaldado por la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, en especial la emisora radial Allegro 91.3 FM, se encuentra en una etapa tan compleja como interesante: la de evaluación de las 26 piezas sometidas por los participantes que, van entre los 16 a los 74 años de edad. Esta iniciativa busca proveerle una plataforma de exposición a los nuevos talentos de la música clásica en Puerto Rico,

Aunque no les es permitido realizar comentarios específicos, previo a la elección de los ganadores, varios de los jueces han adelantado que “existe un alto grado de talento entre todos, lo que dificulta el trabajo”. Este equipo de excelsos jueces está compuesto por Roselín Pabón, maestro, educador y director emérito de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico; Ángel “Cucco” Peña, maestro músico, compositor, cantante y productor; Hilda Ramos, cantante soprano y lírica; Dr. Manuel Calzada, doctor en música y rector del Conservatorio de Música de Puerto Rico, Doctor en Música Clásica y Enery Ortiz, fundadora y presidenta de Mujeres ante la Adversidad.

Estas cinco destacadas personalidades de la música y el civismo tienen en sus manos elegir a los tres ganadores de este certamen que tiene como objetivo principal abrirle las puertas del maravilloso mundo musical a compositores aún desconocidos. El propósito del PRCMI va alineado con el norte de Allegro 91.3 FM, que se centra en brindar al público oyente una selección de piezas enriquecedoras e inspiradoras.

“Usualmente, estos certámenes se hacen para instrumentistas o intérpretes. Así que, cuando Bobby Díaz (Roberto Díaz, vicepresidente WIPR-Radio) me habló de este proyecto, me pareció excelente idea pues, aunque la composición ha tenido un auge espectacular en la Isla, los compositores suelen seguir quedando un tanto rezagados. No creo que en Puerto Rico haya habido una iniciativa como esta, tan progresista, una oportunidad de compartir música compuesta por los nuestros”, comentó Manuel Calzada, rector del Conservatorio de Música de Puerto Rico, institución que cuenta con 63 años de trayectoria.

Calzada, músico y compositor que comenzó sus pasos en este arte desde la escuela intermedia, asegura que en la Isla existe un caudal de talento musical, que se prepara y destaca en todas partes del mundo y que merece continuar teniendo oportunidades como las que ofrece el PRCMI para incentivar a todos aquellos que deseen especializarse en la rama de la composición. “Si vivimos una época gloriosa y admirable de composiciones, como las de Amaury Veray, Héctor Campos Parsi y Rafael Aponte Ledée, es importante continuar viendo cosechas de compositores nuevos y buenos”, agregó Calzada.

Mientras, la reconocida soprano Hilda Ramos confiesa que el formar parte del jurado de PRCMI ha sido una experiencia distinta pues ella, como intermediaria entre una composición y el público, puede aportar una opinión desde una perspectiva diferente. “Soy muy respetuosa de todas las composiciones no importa su género. Cuando repaso o estudio una nueva para interpretarla, la aprecio desde muy adentro pues me toca lograr transmitir eso que el compositor quiere que el público sienta”, comenta Ramos recalcando que ese punto de vista es el que le está impartiendo a su juicio sobre las piezas sometidas.

“Continuar llenando nuestro repertorio con composiciones nuevas, de gente a quien se le está dando esta oportunidad, es algo muy especial, como también lo es tener una emisora como Allegro 91.3 FM que ofrece la oportunidad a todos de tener contacto con piezas tan exquisitas como son las que emanan de la música clásica”, añadió la soprano puertorriqueña, quien se ha presentado en prestigiosos escenarios alrededor del mundo.

Por su parte, Enery Ortiz, cuya organización busca ser ente de cambio positivo en la mujer y su entorno, asegura que la música es una de las herramientas más poderosas que puede hacer a una persona feliz. “Lo viví desde pequeña; escuchar música me provocaba alegría, paz. Cuando me invitaron a formar parte de este jurado, me puse a investigar y ciertamente la música clásica inspira, relaja y permite la concentración. Hay estudios que demuestran que este género hace funcionar mejor el cerebro y activa la dopamina, neurotransmisor que provoca la felicidad”, comenta Ortiz.

“Me siento honrada de ser parte de este jurado donde me siento como la voz del pueblo. Felicito a Allegro 91.3 y WIPR por esta iniciativa que está abriendo la oportunidad de promover el género de la música clásica. Sin dudas, hay mucho talento para este género, pero tenemos que apoyar proyectos como este, promoviendo todas las cosas buenas que se hacen aquí”, agregó Ortiz.

La convocatoria para el PRCMI tuvo lugar entre octubre a noviembre del año pasado y se recibieron composiciones de música clásica original con una duración no mayor a siete minutos, interpretada por uno o hasta un máximo de cinco músicos. Las mismas fueron sometidas mediante diversos medios de grabación de audio y partitura.

A los tres ganadores se le brindará un incentivo económico de $2,500.00 a cada uno. Las composiciones seleccionadas serán grabadas en los estudios de WIPR y se difundirán a través de la programación regular de las estaciones de radio Allegro 91.3 FM y 940 AM. La distribución y difusión en los Estados Unidos será a través de la iniciativa “All Classical Portland’s”.

Este proyecto ha demostrado tener un gran impacto en la comunidad al contar con el apoyo y colaboración de distintas organizaciones, negocios y corporaciones. A esta iniciativa se une Dreyfous & Associates; The RCL Group; Mediaworks, la organización Mujeres Ante la Adversidad; Joyerías Lido; Vivaldi Servicios de Seguridad; GFR Media; Fundación Banco Popular; el Conservatorio de Música de Puerto Rico y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.