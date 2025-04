Apalabrar los silencios: la lucha afrofeminista de Bárbara Abadía-Rexach

A lo largo de su vida, Bárbara Idalissee Abadía-Rexach se ha dedicado a apalabrar silencios. Hay cosas de la que en Puerto Rico no se habla, al menos no lo suficiente. A pesar de las distintas luchas que se han encarado a lo largo de décadas para enfrentar estos problemas, hablar sobre raza y feminismo en el archipiélago se sigue sintiendo como un tabú.

“Desde antes de yo nacer ya se cuestionaba cómo iba a ser mi tono de piel, el color de mis ojos, la textura de mi cabello, porque vengo de una familia de personas afrodescendientes donde hay colorismo y distintas tonalidades de piel, así que esa niña que mi mamá estaba esperando, tenía la ilusión de que fuera como mis hermanos, que saliera con ojos verdes y la piel clarita, no porque no me quisiera de la forma en que nací, sino porque ella también enfrentó el racismo. No lo supo apalabrar o enfrentar de la manera en la que yo lo estoy haciendo ahora con este libro y el trabajo antirracista que hago desde todas mis trincheras, pero siento que ha sido un proceso de casi 45 años”, dijo.