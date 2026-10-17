Artista plástico Bobby Cruz pinta los lugares donde habita la memoria colectiva boricua

Hay lugares que son mucho más que un punto en el mapa, son escenarios de recuerdos, encuentros y pequeñas escenas que forman parte de quienes somos. Esa conexión con los espacios, las costumbres y las expresiones que dan identidad a la vida puertorriqueña inspira “Uno solo puede ser feliz siendo lo que uno es”, la nueva exposición del artista Bobby Cruz, que abrirá sus puertas el 20 de octubre en Galería Petrus, en Miramar.

La muestra reúne pinturas, cerámicas y piezas de neón que invitan al público a adentrarse en el universo visual de Cruz, profundamente influenciado por la cultura popular puertorriqueña. Fachadas, negocios y espacios de encuentro cotidiano se convierten en el centro de composiciones donde la arquitectura, la música y la convivencia reflejan distintas formas de construir identidad y pertenencia.

La muestra en la Galería Petrus reúne pinturas, piezas en cerámica y neones que acercan al público al universo visual de Bobby Cruz, marcado por la cultura popular puertorriqueña, como la obra “Fisha’o”. (Suministrada)

Entre los lugares retratados figuran La Casita Blanca, Fisha’o y una reunión musical frente a El Sabroso. A través de pinceladas expresivas, contornos abiertos y una vibrante paleta de colores, el artista transforma estos escenarios familiares en imágenes llenas de energía. Rótulos, rejas, sillas y vegetación se convierten en detalles que evocan las experiencias y los recuerdos de quienes han pasado por esos espacios.

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“Los neones con expresiones como ‘Acho’ y ‘Más perreo’ incorporan la familiaridad del habla y la energía del baile. En diálogo con estas obras, las cerámicas, entre ellas un gato y un sol de rostro sonriente, aportan una dimensión lúdica y afectiva vinculada con la vida doméstica”, comentó Sylvia Villafañe, directora de Galería Petrus.

El trabajo de Cruz con el neón también ha llegado a importantes escenarios culturales y musicales. En septiembre pasado, una edición de “Más perreo” formó parte de la exposición “Dancing the Revolution: From Dancehall to Reggaetón” en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Asimismo, en 2025, sus neones “Por el cristal” y “Va seguir” integraron la propuesta visual de los conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Su trayectoria reciente también incluye su participación en la feria ARTBO 2026, celebrada en Bogotá, Colombia, y en la exposición colectiva “La imagen construida: representaciones de la arquitectura en Puerto Rico”, presentada en el Museo de Arte de Bayamón. Ambos proyectos continúan ampliando la conversación que propone su obra sobre la arquitectura, la cultura popular y la experiencia puertorriqueña.

Nacido en San Juan en 1984, Cruz obtuvo un bachillerato en pintura de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico en 2008. Su práctica artística abarca el dibujo, la pintura, la escultura y la instalación. Actualmente, su obra forma parte de colecciones como las del Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Arte de Ponce y McConnell Valdés, entre otras.

La pieza "La Casita Blanca", que muestra el icónico restaurante en Santurce, está plasmado en una de las obras de Bobby Cruz, en la muestra que estará en Galería Petrus, en Miramar. (Suministrada)

Según indicó un comunicado de prensa, con “Uno solo puede ser feliz siendo lo que uno es”, Cruz propone una mirada sensible a esos detalles que muchas veces pasan desapercibidos y que, sin embargo, ayudan a contar quiénes somos como pueblo.

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