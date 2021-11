La presencia de un mono rhesus en las calles de Santurce, no solo ha llamado la atención de los transeúntes, comerciantes y vecinos de la comunidad capitalina, sino que también ha despertado la creatividad de artistas gráficos y empresarios puertorriqueños.

Desde la semana pasada, personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales han tratado, sin éxito, de atrapar a este peligroso primate quien apareció repentinamente en el área. De hecho, los vídeos grabados por el público les han dado la vuelta a las redes sociales y han sido compartidas miles de veces, provocando una variedad de reacciones.

Taller Gráfico

Por ejemplo, el artista Garvin Sierra, de Taller Gráfico, publicó en sus cuentas de redes sociales varios trabajos realizados que tienen como centro de atención al mono rhesus, incluyendo una ilustración de la bandera de Puerto Rico, en donde la estrella fue sustituida por la cabeza del mono, bautizándola como la “Mono Estrella”. Esta imagen fue compartida incesantemente en las redes sociales.

Igualmente, Sierra trabajó dos imágenes más. Una en la que se muestra el tradicional escudo de Puerto Rico con la diferencia de que en vez de tener al cordero reposando tranquilamente, fue sustituido por el famoso mono rhesus. Por otro lado, el artista también trabajó una imagen en la que alteró el logotipo del equipo de béisbol de los Cangrejeros de Santurce, sustituyendo al cangrejo por un mono.

La Borinqueña

El artista Edgardo Miranda Rodríguez, creador e ilustrador de la tirilla “La Borinqueña” comentó en su cuenta de Facebook que incluirá al mono rhesus dentro de un mural en el que está trabajando actualmente y que será pintado en la ciudad de Filadelfia el próximo año. “Por lo general, no publicamos proyectos en desarrollo, ¡pero no pudimos resistirnos a la puntualidad de esto! Como muchos de ustedes saben, hay un mono suelto en San Juan, Puerto Rico. Hemos estado trabajando en un proyecto de Artes Murales en Filadelfia desde 2019 y, aunque los monos no son indígenas de la isla principal de Puerto Rico, nuestros estudiantes de Artes murales que colaboraron con nosotros querían agregar uno a nuestro mural”, explicó Miranda Rodríguez. “La isla de Cayo Santiago está completamente habitada y controlada por más de 2,000 monos macacos rhesus, ¡pero esta aparición reciente e inusual de un mono en San Juan es increíble! Esto es solo un adelanto de nuestro mural que se pintará en Filadelfia en 2022, ¡así que síganos aquí cuando lo revelemos oficialmente!”

TropiWhat

Otro que también le dedicó una ilustración al popular mono fue el puertorriqueño Fernando Norat, quien publicó en su página de Instagram TropiWhat “El mono de Santurce”, como parte de su colección “Honoring the Classics”. Como es habitual en sus trabajos, la imagen está acompañado de un gracioso vídeo del cual el artista se inspiró.

Planeta Kike

Por otro lado, el artista gráfico Kike Estrada también se unió a la avalancha creativa y se inspiró en el mono para crear una ilustración, que compartió en su cuenta de Instagram PlanetaKike. En la imagen aparece la imagen gráfica del modo, trabajada de manera digital, con una gorra azul de los Cangrejeros de Santurce, acompañado del mensaje “¡Buenos días Puerto Rico! #HumorGráfico”.

Aprovechándose del momento

Varios comerciantes del área de Santurce se han querido aprovechar del momento para darle promoción a sus negocios. Ese fue el caso, por ejemplo, del restaurante Abracadabra, cuyos propietarios hicieron un montaje en la cual sentaron al famoso mono encima de un cartelón promocional, junto con un gracioso mensaje: “Mono sabe palo que trepa ‘Me quedó en Santurce, la ciudad del dulce’”.

Tumulto público

En la mañana de ayer, sábado, Ángel Atienza, jefe de la Unidad de Vida Silvestre del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), se manifestó preocupado con el comportamiento de algunos ciudadanos, quienes no solo han visto la presencia del animal como un evento de entretenimiento, sino porque lo han alimentado por su cuenta, obstaculizando su captura.

“La gente está fuera de control. Allí se hizo un perímetro, pero la gente no respeta eso. Se meten al carril de la AMA a tomarse fotos, detienen los carros, tocan bocina, le ponen música de la selva al animal. O sea, se ha convertido en un evento social. Estuvimos ayer (viernes) hasta las 12:45 de la noche y a esa hora llegó gente en Uber a retratarse”, denunció Atienza en entrevista con El Nuevo Día. “La realidad es que fuera de eso el animal no ha bajado porque le tiene miedo a la gente por tantos celulares y tanta música, y no podemos cerrar la carretera completa. Le pedimos a la gente que cooperen con eso, pero parece que ellos no quieren que se coja. Esa es la verdad, eso es lo que parece”, aseveró Atienza.