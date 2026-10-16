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“Así Suena Maelo” celebra los 95 años del natalicio del Sonero Mayor

Villa Palmeras celebrará el legado de Ismael Rivera en su casa museo

16 de octubre de 2026 - 4:00 PM

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Ismael Rivera (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Fundación Ismael Rivera presenta “Así Suena Maelo 2026″, una celebración de los 95 años del natalicio de Ismael Rivera, el Sonero Mayor, que reunirá a la comunidad, artistas, familias y amantes de su música el domingo, 18 de octubre, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m., en la Casa Museo Ismael Rivera, conocida como Casa Maelo, en Villa Palmeras. El evento será libre de costo y abierto al público general.

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Con sabor local y espíritu comunitario, la jornada tendrá como centro la casa de Maelo y su madre Margot: un espacio donde la memoria familiar, la historia de la inmortalizada Calle Calma y la herencia musical afroboricua se encuentran. Durante la jornada habrá presentaciones sobre el archivo de Ismael Rivera y su familia, talleres creativos, recorridos por la casa, talleres de salsa y bomba puertorriqueña, toque de bomba y música en vivo que darán vida a una programación que invita a celebrar al Sonero Mayor desde su hogar; el lugar que guarda gran parte de su historia.

La voz de Ismael Rivera continúa convocando a distintas generaciones y conectando a Puerto Rico con públicos más allá de sus costas, con Nueva York, Panamá, Colombia y muchos otros espacios que lo reclaman cómo suyo. Esta edición propone un encuentro cercano con ese legado, desde la preservación de su archivo familiar hasta la participación de músicos y artistas que mantienen viva la conversación entre memoria, creatividad y comunidad.

La programación comenzará a las 10:00 a. m. en el Batey de Doña Margot y Maelo, con la presentación del proyecto de digitalización de la colección de Ismael Rivera desde La Caja de Ive, a cargo de Archivo Negro y Revista étnica, aliados de la FIR y auspiciadores principales del evento. La actividad se extenderá hasta las 11:30 a. m. y abrirá un espacio para ver y conocer las fotografías, cartas y archivos familiares que permiten preservar y transmitir su legado.

De 11:30 a. m. a 12:00 del mediodía, se presentará el libro de cuentos de la Fundación Ismael Rivera e Iniciativa Comunitaria de Sagrado Corazón, “26 Ecuajeyss Antología de estudiantes de Escritura Creativa de la Universidad del Sagrado Corazón”, como parte de las actividades que vinculan la memoria de Maelo con la creación y la educación.

El patio de la casa será también un espacio para crear en colectivo. De 11:30 a. m. a 1:00 p. m., Revista étnica y Archivo Negro ofrecerán un taller de escritura creativa y collage colectivo. El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) participará con un taller artístico a cargo de Joudy Santaliz, artista / educadore de MAC Educa, en dos sesiones: de 11:30 a. m. a 12:30 p. m. y de 12:30 a 1:30 p. m.

La música y el baile ocuparán el batey durante la tarde. De 1:00 a 2:00 p. m., Rafy Villegas ofrecerá un taller de baile de salsa auspiciado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. De 2:00 a 2:45 p. m., el público podrá participar en recorridos por Casa Maelo y Doña Margot, para conocer el espacio que guarda parte de su historia familiar y musical. Además del recorrido confirmamos que la Casa Museo permanecerá abierta todo el día. Si no has visitado el espacio te invitamos a visitarnos este domingo.

Luego, de 2:45 a 3:45 p. m., Alejandro Fundora Sabalier y Edrimael Delgado Reyes compartirán una clase abierta de baile de bomba. La celebración continuará con un bombazo abierto de 3:45 a 4:45 p. m., al que se invita al público a traer su barril, maraca y falda para sumarse al encuentro.

Las presentaciones musicales en el batey comenzarán con Alzérreca, de 5:15 a 6:00 p. m., seguido por Fabiola Muñoz y su cuarteto, de 6:30 a 7:30 p. m. El cierre estará a cargo de Derek Novah y Los Skokiaan’s, de 8:00 a 9:00 p. m., en un homenaje del sobrino del Sonero Mayor a su tío.

Presentado por la Fundación Ismael Rivera, “Así Suena Maelo” reúne colaboraciones culturales, educativas y artísticas para celebrar la vida y obra de una figura esencial de nuestra música. Desde el archivo hasta el batey, la jornada invita a reconocer la fuerza de una herencia afroboricua que se preserva, se comparte y continúa inspirando nuevas expresiones.

La salsa se refiere al género musical resultante de la mezcla de ritmos cubanos, puertorriqueños y afroamericanos.Entre las décadas del 1930 al 1950, la salsa se convierte en un éxito comercial gracias a diversos músicos y cantantes como Andy Montanez (en la imagen), Willie Colón, Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Rubén Blades, entre otros. Willie Rosario celebró sus 100 años, el 27 de abril de 2024 con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
1 / 81 | Conoce a los artistas más emblemáticos que definieron la salsa puertorriqueña. La salsa se refiere al género musical resultante de la mezcla de ritmos cubanos, puertorriqueños y afroamericanos. - Suministrada
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