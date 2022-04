A pesar de llevar casi dos décadas bailando en los escenarios más importantes del mundo, el afamado bailarín cubano Taras Domitro nunca se ha presentado frente al público puertorriqueño. Eso está a punto de cambiar el próximo fin de semana cuando aparezca como el personaje principal de la producción de Ballet Concierto, “El Fantasma de la Ópera”, que subirá a escena el 9 y 10 de abril en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

“Este será mi debut en Puerto Rico y estoy deseoso que llegue ese día. El público latino es mi preferido, por cómo reaccionan a la danza, la manera en que aplauden y los comentarios. Por lo que espero que esta experiencia en Puerto Rico sea genial”, explicó Domitro, nacido en La Habana, Cuba. “Ayer tuve la oportunidad de ver el espectáculo de ‘La Bayadera’ y la respuesta del público fue buenísimo, al igual que la puesta en escena. Por lo que estoy esperando a la presentación y quiero ver el teatro lleno y que nos den mucha energía”.

Acostumbrado a ser la figura principal de prestigiosas compañías de ballet como el Ballet Nacional de Cuba, de la fenecida Alicia Alonso, y del San Francisco Ballet, este cubano ha bailado en las obras de ballet más importantes y emblemáticas en el mundo. Sin embargo, nunca había participado en “El Fantasma de la Ópera”.

“Comparado con los grandes clásicos, esta obra tiene una carga artística mayor a lo de otros ballets, como ‘El Quijote’ o ‘La Bayadera’, lo que le añade un reto mayor a mi interpretación”, mencionó el bailarín, quien reside actualmente en Fort Lauderdale, en Florida. “Esta obra está muy bien puesta en escena, tiene una coreografía genial, que va acorde a la música y depende del bailarín darle vida y transmitir toda esa historia al público. Pienso que es la parte más difícil. En este baile no necesariamente la técnica es lo más difícil y eso es algo que se siente bien”.

Abril 4, 2022 - Ballet Concierto de Puerto Rico Taras Domitro, bailarín cubano cuya Carrera es reconocida a nivel mundial, en el rol principal de El Fantasma de la Ópera Fotos: Pablo Martínez Rodríguez (pablo.martinez@gfrmedia.com) (Pablo Martínez Rodríguez/ Staff (GFR Media))

Inicios de su carrera

Desde temprano en su vida, Domitro tuvo contacto directo con el ballet, debido a que su madre, Magaly Suárez, fue bailarina y luego maestra de ballet. En ese momento, lo que más le llamó la atención de todo aquello eran los saltos y las piruetas que daban los hombres bailarines. “Sin duda, me llamó la atención los virtuosismos técnicos de los bailarines masculinos, los grandes saltos y los giros. Si mal no recuerdo, creo que eso era todo mi interés en el baile al principio”, comentó en la pausa de uno de los ensayos en las instalaciones de Ballet Concierto, en Santurce. “Después, descubrí que la danza es mucho más que eso y me lo enseñaron en la escuela del Ballet Nacional de Cuba, donde estuve desde los 9 a los 17 años”.

A sus 35 años, este bailarín ya comienza a ver la vida desde otro punto de vista, por lo que desde hace ya varios años se mudó al sur de la Florida donde fundó una academia de baile, llamada Hollywood Ballet Academy, junto a su esposa, la también bailarina Adiarys Almeida.

“Cuando terminé en el San Francisco Ballet a mediados de 2017, luego de nueve años, comencé a trabajar como ‘freelance’, ya que deseaba bailar solo y dar vueltas por el mundo, pero el año pasado abrimos una escuela de ballet en Hollywood, Florida y es el mayor proyecto que tenemos ahora”, mencionó el bailarín. “Ya estamos alcanzando una edad también, que tampoco podemos ir a bailar todos los fines de semana. Estamos escogiendo lo que bailamos y dedicándonos a nuestros estudiantes”.

Otro gran proyecto que inició hace más de un año y medio fue la paternidad, con el nacimiento de su primer hijo, a quien llamaron Taras, igual que él, y a quien describió como “la luz de mis ojos”. “Desde ya está bailando”, mencionó Domitro entre risas. “Tan pronto escucha la música clásica, comienza a moverse. Pero yo no lo voy a forzar a nada. Si él quiere bailar de grande, que lo haga”.

Producción única

Esta producción se estrenó en Puerto Rico el año 1997, comisionada especialmente por Ballet Concierto, con coreografía del reconocido coreógrafo cubano Alberto Méndez y música del puertorriqueño Raymond Torres. El papel principal del Fantasma fue interpretado originalmente por el fenecido bailarín, Fernando Bujones y, más adelante, por el cubano José Manuel Carreño y el español Carlos López. También lo han interpretado el puertorriqueño Carlos Cabrera y el bailarín cubano residente en Puerto Rico, Luis Víctor Santana.

“El Fantasma de la Ópera” es una novela gótica del escritor Gastón Leroux publicada en 1910. La obra, ambientada en el París del siglo XIX, está inspirada en hechos reales y combina elementos de drama, misterio, terror y romance. Esta producción de tres actos está basada en la novela de Leroux, pero transferida al mundo del ballet. La pieza presenta las tretas de “El Fantasma” que, mediante accidentes y apariciones aterradoras, desea lograr que la novel ballerina Christine Daeé, quien es su protegida, logre el éxito en un ambiente artístico dominado por la arrogante prima ballerina Carlotta. Inevitablemente, el Fantasma se enamora de la noble y talentosa Christine, llevando el desarrollo de la historia a un sorpresivo final.

Gran compañía en escena

El bailarín cubano estará acompañado en tarima por la veterana bailarina puertorriqueña Betina Ojeda, de Mauro Ballet, quien interpretará a Christine, un rol que ha hecho anteriormente y al cual le tiene mucho cariño. En gran parte, esto se debe a que Ojeda formó parte del montaje original en 1997, que se llevó a cabo varios meses después de ella entrar a la compañía de Ballet Concierto. Luego de eso, tuvo la oportunidad de viajar fuera de la isla, a lugares como Taiwán y Egipto para presentar “El Fantasma de la Ópera”, además de que formó parte del elenco en otras ocasiones, incluyendo la última en el 2015.

“A parte de todo el virtuosismo técnico que tiene esta obra, me encanta que aquí todo el mundo puede actuar, desde la última persona del cuerpo de baile hasta el Fantasma y Carlotta. Tenemos ese elemento de actuación y de interpretación que no se encuentra en otros montajes de ballet”, explicó Ojeda, quien está casada con Víctor Gilí, director artístico de Ballet Concierto. “A todo esto, también tenemos que añadirle el elemento clave de la música, que es verdaderamente impresionante y que es, como decimos acá, ‘parapelos’, por la calidad y el ambiente mágico que crea”.

Además de Domitro y Ojeda, también se verá en tarima a la bailarina de Ballet Concierto Aitana Padilla, en el rol de Carlotta, y Áureo Andino, de la compañía Mauro Ballet. Además de eso, Luis Víctor Santana, bailarín de Coda21, interpretará el rol de Raoul Chagny, y Johnal Fernández, también bailarín invitado, interpretará al Sultán.

Los boletos para “El Fantasma de la Ópera” están a la venta en https://www.cba.pr.gov/eventos-detalles/el-fantasma-de-la-opera-2/ o llamando al 787-620-4444. La función del sábado, 9 de abriles a las 8:00 p.m., mientras que la del domingo, 10 de abril, es a las 4:00 p.m.