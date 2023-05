La Banda Escolar Segunda Unidad de Macaná (SUM) Gloria M. Borrero Olivera del pueblo de Guayanilla pudo realizar su presentación en una de las competencias del Festival Internacional de Bandas en Italia gracias a que la agrupación italiana Amaseno Harmony Show Band de la provincia Frosinone le prestó los instrumentos.

La banda escolar de Guayanilla alertó esta semana en medio de su viaje que la línea aérea Iberia extravió sus instrumentos durante el vuelo que emprendieron en ruta de España a Italia. Son 15 estudiantes los que no tienen sus instrumentos y ante esta situación podían perder su participación en el Festival Internazionale Bande Musicali & Majorettes en Giulianova.

Tras conocerse la situación de la banda de Guayanilla, la agrupación italiana Amaseno Harmony Show Band llegó hasta el lugar donde se encuentra la banda puertorirqueña en Italia y le prestó los instrumentos para que pudieran realizar la presentación de ayer, martes, según publica la cuenta oficial de la Banda en Facebook.

“Por este medio queremos darle las gracias a todos por sus oraciones, le damos las gracias a los padres por su gran esfuerzo y su gran ayuda para que los estudiantes pudieran participar en el día de ayer. También por buscar los instrumentos que faltaban. Le damos las gracias al comité del Festival quienes se movieron para poder conseguir los instrumentos y cargadores que faltaban. Gracias a la banda Amaseno Harmony Show Band quienes prestaron los instrumentos. Gracias a todos los que trabajan en silencio, calladitos. Festival Internazionale Bande Musicali & Majorettes - Giulianova Muchas gracias, bendiciones. Gracias a todos por sus llamadas, buenas intenciones y por ayudarnos a resolver esta situación. Hay gente grande en nuestro planeta. P.D. Seguiremos hasta que nuestros instrumentos aparezcan”, fue el mensaje que publicó la banda de Guayanilla en su cuenta oficial de Facebook.

En un video publicado en la red social se observa la entrega de los instrumentos prestados a los estudiantes puertorriqueños.

La Banda de Guayanilla tuvo una excelente participación en el festival en Giulianova en Italia.

La ayuda a la banda puertorriqueña se ha extendido a otros grupos y varios voluntarios se fueron a la calle a buscar materiales para confeccionar cargadores para los instrumentos.

En un reportaje de TeleOnce, el director de la banda Armando Borrero contó que la situación con la línea área pone en riesgo la participación en el resto del viaje cuya inversión fue de alrededor de $150,000. La banda viajó para unas competencias musicales y según el director las posibilidades eran altas, pero con la limitación de los instrumentos la agrupación no podría realizar una presentación de marcha como la tenían programada.

Borrero explicó que han hecho todas las llamadas y comunicaciones pertinentes a la línea Iberia, pero no han tenido una respuesta sobre el paradero de los instrumentos.

Reacciona Iberia

Rubén López, responsable de comunicación de Iberia para América Latina, se comunicó por escrito con El Nuevo Día, para ofrecer información sobre el incidente con los instrumentos musicales.

“Queríamos complementar la información añadiendo que, como hace referencia la nota, son 15 las personas afectadas, que viajaron en conexión vía San José/Miami/Madrid con American Airlines, e hicieron el último tramo con Iberia entre Madrid y Roma. Cabe comentar que en estos momentos estamos haciendo todo lo posible por ubicar dónde se encuentran los instrumentos extraviados y esperamos poder dar una pronta solución a nuestros clientes. Como último transportador en este trayecto, la reclamación se ha hecho ante los mostradores de Iberia, pero como comentaba, hay otras aerolíneas involucradas en este trayecto. Por su parte, el otro grupo de alrededor de 40 personas que forman parte de la banda, y que viajaron directamente con Iberia desde Puerto Rico a Roma vía Madrid, recibieron sus instrumentos en Roma sin ningún tipo de inconveniente”, explicó López.

A la fecha de hoy, miércoles, los instrumentos no han aparecido en ninguno de los trayectos y mostradores de Iberia.

La agrupación dio a conocer la penosa situación que enfrentan con los instrumentos extraviados a principio de esta semana en sus redes sociales.

“Por este medio mostramos nuestro malestar con la aerolínea Iberia. Muchas llamadas, muchos mensajes y que no los encuentran. Ya es el cuarto día que estamos aquí y los instrumentos no están en nuestras manos. Tenemos 15 estudiantes que no han podido tocar, se nota la frustración en sus rostros, padres molestos por la situación, maestros frustrados. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero incompletos no es, así no. El mejor show es cuando estamos completos, no a medias. Los instrumentos llegaron a Madrid pero dicen que no lo encuentran y en Roma tampoco. Unos dicen que si, otros dicen que no, la cosa se ha puesto dura. Rogamos porque esos instrumentos lleguen a nuestras manos ya. Esta foto fue tomada por un familiar de la banda en Madrid. Seguimos tocando puertas”, lee la publicación en la cuenta oficial de la banda de Facebook.

Con la bendición del Papa

Cabe destacar que la Banda de Guayanilla interpretó el pasado fin de semana varias piezas culturales en la plaza San Pedro de Ciudad Vaticano y recibieron el saludo directo del papa Francisco durante el rezo del Regina Coeli.

En medio del júbilo y la alegría que representa para todos los miembros de la banda puertorriqueña presentarse en el Vaticano, el sumo Pontífice les envió un afectuoso saludo a la agrupación. El saludo fue difundido en las redes sociales de El Visitante Puerto Rico.

“Me gustaría escucharles tocar algo”, dijo el papa ante los presentes.