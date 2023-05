La Banda Escolar Segunda Unidad de Macaná (SUM), Gloria M. Borrero Olivera del pueblo de Guayanilla interpretó el pasado fin de semana varias piezas culturales en la Plaza San Pedro de Ciudad Vaticano y recibieron el saludo directo del papa Francisco durante el rezo del Regina Coeli.

En medio del júbilo y la alegría que representa para todos los miembros de la banda puertorriqueña presentarse en el Vaticano, el sumo Pontífice les envió un afectuoso saludo a la agrupación. El saludo fue difundido en las redes sociales de El Visitante Puerto Rico.

“Me gustaría escucharles tocar algo”, dijo el Papa ante los presentes.

Luego del saludo del Papa, la banda interpretó varias números musicales en la Plaza San Pedro.

Pero para la agrupación del municipio del sur no todo ha sido felicidad, ya que en medio de su viaje la línea aérea Iberia extravió sus instrumentos durante el vuelo que emprendieron en ruta de España a Italia. Son 15 estudiantes los que no tienen sus instrumentos.

“Por este medio mostramos nuestro malestar con la aerolínea Iberia. Muchas llamadas, muchos mensajes y que no los encuentran. Ya es el cuarto día que estamos aquí y los instrumentos no están en nuestras manos. Tenemos 15 estudiantes que no han podido tocar, se nota la frustración en sus rostros, padres molestos por la situación, maestros frustrados. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero incompletos no es, así no. El mejor show es cuando estamos completos, no a medias. Los instrumentos llegaron a Madrid pero dicen que no lo encuentran y en Roma tampoco. Unos dicen que si, otros dicen que no, la cosa se ha puesto dura. Rogamos porque esos instrumentos lleguen a nuestras manos ya. Esta foto fue tomada por un familiar de la banda en Madrid. Seguimos tocando puertas”, lee la publicación en la cuenta oficial de la banda de Facebook.

En un reportaje de TeleOnce, el director de la banda Armando Borrero contó que la situación con la línea área pone en riesgo la participación en el resto del viaje cuya inversión fue de alrededor de $150,000. La banda viajó para unas competencias musicales y según el director las posibilidades eran altas, pero con la limitación de los instrumentos la agrupación no podría realizar una presentación de marcha como la tenían programada.

Borrero explicó que han hecho todas las llamadas y comunicaciones pertinentes a la línea Iberia, pero no han tenido una respuesta sobre el paradero de los instrumentos.