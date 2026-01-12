Bellas Artes de Caguas se renueva con una inversión millonaria en el 2026

Con una inversión estimada en $3.300 millones, Bellas Artes de Caguas (BAC) renovará varias de sus áreas para brindar una mayor accesibilidad a todas las personas visitantes, así como para alcanzar la independencia energética.

Las renovaciones incluyen la apertura de un primer espacio dedicado a la población infantil, instalación de puertas automáticas, colocación de alfombra en la Sala de Convenciones Carmita Jiménez, pintura del edificio, nuevos cambiadores para menores en los baños, establecimiento de un cuarto de lactancia, moderna área de boletería, tercer espacio para restaurante, instalación de placas solares y una unidad de aire acondicionado adicional para el Moneró Café Teatro & Bar.

“Es un momento para mirar hacia nosotros, tener unas instalaciones modernas y a la altura de las necesidades de toda la población, que es lo más importante”, señaló la directora ejecutiva, Ivonne Class, en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

La “Galería de lectura” es uno de los proyectos que más entusiasmo provoca, pues será la primera experiencia que BAC dirigirá a la población infantil. La creación de un atractivo espacio para fomentar la lectura y otras actividades creativas alrededor de la literatura infantil será la bienvenida para que todos los miembros de la familia tengan sus experiencias artísticas, culturales y educativas al visitar la institución.

“La educación empieza desde los más pequeños, e igual el amor por la lectura empieza desde pequeños, pues a tono con eso, vamos a empezar aquí con un proyecto que es bien novel, porque nosotros no permitimos en el Centro menores de tres años. Ahora eso se abre para ese público, y vamos a tener sala de lactancia y otra serie de cosas, como los cambiadores en los baños, porque queremos ser un Centro más inclusivo”, destacó Class.

La Sala de Convenciones Carmita Jiménez, tan versátil y valorada por clientes y visitantes, tendrá una estética más lujosa con la colocación de una elegante alfombra; las puertas automáticas en las entradas/salidas permitirán una mayor accesibilidad a la institución, al igual que la reestructuración de los espacios en los baños.

El Moneró Café Teatro & Bar, establecido como uno de los espacios preferidos para una diversidad de público, tendrá en las próximas semanas una nueva unidad de aire acondicionada para que el espacio sea aún más acogedor.

El arquitecto Emilio Martínez diseñó la nueva área de boletería, que creará una moderna rotonda en el primer nivel de BAC. El espacio que dejará la boletería será rentado para un tercer restaurante con el propósito de aumentar la oferta gastronómica. Actualmente, en el mismo primer nivel, se encuentra La Cueva del Mar y próximamente abrirá “Smash & Crispy” (antiguo Huachinango).

PUBLICIDAD

“Lo que queremos es darle alternativas a la gente, dándole variedad en precios, así que estamos evaluando concesionarios para satisfacer ese tercer restaurante”, dijo la directora ejecutiva.

La instalación de las placas solares es otro de los proyectos más importantes para este año. Ya el Municipio Autónomo de Caguas culminó con el requerimiento de unas garantías, por lo que se espera que en el transcurso de estos primeros meses del 2026 se pueda conocer la fecha de inicio para la colocación de los equipos. Esto redundará en una mayor eficiencia e independencia energética, además de una economía en el pago del servicio de energía eléctrica.

Cartelera de eventos

A nivel de eventos artísticos y culturales, entre la agenda para este 2026, destaca la tercera edición del Congreso Internacional de Escritores, que se llevará a cabo del 23 al 25 de abril y será dedicado al idioma español. Comenzará, asimismo, la primera serie de conciertos al aire libre, gratuitos, bajo el concepto de Levitt Music Series, gracias a la subvención obtenida a través de la Fundación Levitt. Este “grant” beneficiará directamente a la bohemia de Josy Latorre y al evento Paseo de los Artistas que presenta Yavier Hidalgo.

Se presentará el musical “Chicago”, regresará la competencia de talentos “Objetivo Fama”, se desarrollarán talleres creativos para los veteranos y se realizará el primer evento de talla en miniatura, conjuntamente con el Departamento de Cultura de Caguas.

“Queremos un Centro bien vibrante, siempre realizando muchos eventos, pero poniendo el corazón en la cultura, en las diferentes ramas de la cultura, y eso es algo que estamos trabajando bien fuerte”, apuntó Class.

PUBLICIDAD

“Veo un Centro que se mueve a otras cosas y que va a ser más pertinente a la vida diaria del ciudadano común y corriente; que no solamente se vea como espectador, sino que sea parte integral de lo que se está haciendo”, puntualizó.