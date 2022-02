Pocas miradas y semblantes hay en Hollywood tan contundentes como los de Benicio del Toro. Un adjetivo que fácilmente se podría asociar también a sus interpretaciones. Del Toro, cuyos personajes van desde una figura fundamental en la historia de América Latina como Ernesto Guevara, en “Che”, a un policía en “Traffic”, pasando por un exconvicto convertido al cristianismo en “21 Grams”, cumple 55 años.

Del Toro, que vino al mundo el 19 de febrero de 1967 en Puerto Rico, pasó su infancia en Miramar. Sus padres eran abogados y su madre, según publicó Esquire en 2018, formaba parte de una familia prominente de la capital. Su padre había sido soldado antes que abogado y provenía de una familia de “gente rural”, según contó Del Toro.

“Mi infancia fue como una especie de contradicción”, relató el actor al medio. “Fue una infancia triste porque sabíamos que nuestra mamá se estaba muriendo”. Fausta falleció a causa de la hepatitis cuando Del Toro tenía nueve años. “Mira, todos nos estamos muriendo. Pero nosotros sabíamos que nuestra madre iba a morir muy pronto. Sabíamos que estaba muy enferma. Y al mismo tiempo había esta sensación de felicidad en casa. Mi mamá tenía un gran sentido del humor”, añadió.

El actor contó que se entremezclaba la sensación de mirar a la cara lo que venía y, a la vez, disfrutar de la vida. “Porque todos vamos a morir. Y te puedes empantanar en eso. Puedes paralizarte y no hacer nada”. Algo que su madre no hizo. “Ella no se paralizó en absoluto”.

Su padre, Gustavo, contrajo segundas nupcias y el actor comenzó a estudiar en un internado en el continente, en Pennsylvania. “Mi madre había muerto, mi padre se había vuelto a casar, yo estaba un poco deprimido”, dijo a la revista. “Nunca me sentí deprimido. Pero mis notas estaban bajando. Cuando estás en una comunidad, la sociedad empieza a marcarte. Tuve una reputación: payaso de la clase”.

Después de graduarse en el instituto, su educación continuó por un camino que poco tenía que ver con la actuación: se matriculó en la Universidad de California de San Diego, para cursar estudios de Empresa. “Realmente nunca pensé en actuar. Quiero decir, quizá fingí ser Batman en algún momento como cualquier niño, pero nunca pensé en actuar probablemente hasta que llegué a la universidad”, relató a The Hollywood Reporter en 2015.

No era bueno con el dinero

“Bueno, me gustaba pintar, pero a la universidad a la que fui no tenía una especialización en pintura, así que debía tener una especialización, y elegí Empresas”, contó. Sin embargo, como él mismo reconoció a la publicación, no era bueno con el dinero, así que cogió una clase de interpretación para hacer su horario más fácil. “Así es como sucedió, de verdad”.

Dio un giro a sus aspiraciones profesionales. Más tarde se mudó a Nueva York, para regresar a California unos meses más tarde. Su hermano iba a comenzar a estudiar medicina en Los Ángeles y se quedó unos días con él, allí conoció a una agente que le consiguió una audición para el prestigioso Estudio de Interpretación Stella Adler, que le otorgó una beca.

La carrera de Del Toro se puso en marcha a finales de los ochenta. Compaginó papeles como invitado en algunas series y debutó en el cine con “Big Top Pee-Wee”, en 1988. Un año después formó parte de la decimosexta entrega de James Bond, “Licence to Kill”. Siguió trabajando tanto el cine como en televisión y en 1995 llegó el papel que supuso un punto de inflexión en su carrera, el de Fenster en “The Usual Suspects”.

En 1996 estrenó “Basquiat”; en 1997 “Excess Baggage”, junto a Alicia Silverstone, y un año más tarde compartió cartel con Johnny Deep en “Fear and Loathing in Las Vegas”, interpretando a Dr. Gonzo. En 2000, dio vida a un policía mexicano llamado Javier Rodríguez, en “Traffic”, dirigida por Steven Soderbergh y con un reparto que incluía a Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones.

Un año más tarde, Del Toro subió a recoger un Óscar por este trabajo. Tres años después recibió su segunda nominación por “21 Grams”, la cinta de Alejandro González Iñárritu, en la que daba vida a un exconvicto. En 2008 ganó el premio a mejor actor en el Festival de Cannes por su interpretación de Ernesto “Che” Guevara, en “Che”, también dirigida por Soderbergh y dividida en dos partes.

“Creo que el hecho de que lo mataran de esa manera me dio un poco de impulso adicional para decir: ‘Esta historia tiene que ser contada’”, dijo sobre Guevara.

Más tarde firmó otros trabajos como “Savages”, “Inherent Vice”, “Guardians of the Galaxy”, “Escobar: Paradise Lost”, “Sicario”, “Star Wars: Episode VIII: The Last Jedi”, “White Lies” y “The French Dispatch”, su última película hasta la fecha, entre otros. Además, en 2012, Del Toro se puso tras las cámaras para dirigir uno de los cortometrajes que componen “7 Días en la Habana”.

Del Toro tiene una hija con Kimberly Stewart, hija del famoso músico Rod Stewart, nacida en 2011.