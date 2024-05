Boricuas de la diáspora esperan con ansias su cita con la Parada Puertorriqueña en la isla

“Es un orgullo. Estos nueve meses han sido unos momentos tanto de crecimiento personal, como crecimiento profesional. Mis hijos viajaron conmigo a Puerto Rico cuando tenían tres años y este verano regresamos juntos en familia; ya tienen 30 y 31 años (respectivamente) y no se imaginan la ilusión que tengo, es algo que no puedo explicar”, destacó la también presidenta de Latin Financial LLC., quien lleva 36 años fuera de la isla.

“Aunque no me crie en Puerto Rico, me siento boricua y esta actividad de la parada me emociona mucho porque va a ser como conectar los dos destinos; los puertorriqueños acá podemos tener estilos distintos, pero ese día vamos a ser solo uno. Va a ser algo histórico, algo bien lindo”, manifestó.