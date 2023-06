Tras sobresalir entre cientos de concursantes, los trabajos presentados por tres distinguidas firmas locales de arquitectura: Díaz Paunetto Arquitectos, Álvarez Díaz & Villalón y Architectural Studio, fueron reconocidos con un “Citation Award” durante la pasada edición del 2023 Design and Honor Awards, concurso celebrado recientemente por el capítulo de Florida y el Caribe del Instituto Americano de Arquitectos (AIA).

Dicho concurso tiene como objetivo promover la excelencia en la arquitectura, a la vez que pretende aumentar el conocimiento del público acerca de lo que es un buen diseño al reconocer el trabajo de aquellos arquitectos cuya obra enriquece la comunidad y el concepto de la arquitectura en general.

Según la arquitecta Maricarmen Conaway Mediavilla, presidenta del AIA, capítulo de Puerto Rico, “es motivo de mucho orgullo y celebración para el AIAPR que se distinga la obra de sus miembros entre los trabajos de arquitectura destacados de la región de Florida y el Caribe. Los tres proyectos que reciben menciones de honor se distinguen por su aportación en la investigación, conceptualización y desarrollo de diseño. Además, constituyen un ejemplo de la variedad de trabajos que puede realizar un arquitecto y su aportación a la comunidad en general”.

Para la firma Díaz Paunetto Arquitectos, la distinción fue para su proyecto llamado “Self Growing Lab”, que presentado bajo la categoría de “Theoretical & Research Projects”, llamó la atención del jurado por ser “descaradamente asertivo en su lenguaje formal y optimismo tecnológico”.

El concepto detrás del diseño de “Self Growing Lab” se deriva de la posibilidad del uso de material bacteriano manufacturado genéticamente, manipulado para controlar la densidad, la rigidez y la transparencia, así como permitir el autocrecimiento. Este material, fruto de la colaboracion y el esfuerzo multidisciplinario de One Lab, es una novedosa propuesta para posar sobre un esqueleto construido de componentes básicos y simples, que unidos resultan un marco estructural para crear el piso, las paredes y el techo del espacio. Los puntales y nodos de este marco espacial no solo tienen la habilidad de manipular la forma, sino además sirven de conductores y puntos de contacto para sensores y alimentadores para la interacción de bacterias, lo que permitirá que este casco viviente se convierta en un experimento en sí mismo.

Por su parte, la firma Álvarez Díaz & Villalón también recibió un “Citation Award” en la categoría de Proyecto no Construido, por “Reactivating & Reconnecting San Juan, PR: The impact of inclusive and resilient design strategies in shaping its urban waterfront”.

Visualizado como un catalizador para la conectividad, el objetivo principal del proyecto es brindarle a la comunidad de San Juan una experiencia arquitectónica que revitaliza un paseo marítimo que ha sido olvidado por más de 150 años. El mismo consiste en el diseño y renovación urbana de 140,000 pies cuadrados de un paseo marítimo inactivo y un puente peatonal estratégicamente ubicado en la entrada del Viejo San Juan. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la infraestructura existente y transformar la tipología del puente a un espacio caminable y recreativo, ya que el mismo conecta con un paseo marítimo reinventado, creando así un nuevo destino en Puerta de Tierra devolviéndole a la comunidad una parte del paseo marítimo olvidado y proveyendo una experiencia urbana a los locales y turistas. El área de la bahía también integrará infraestructura verde para mejorar tanto la gestión de las aguas pluviales existentes como las condiciones ambientales del lugar. El diseño del paseo marítimo también considera estrategias de mitigación de inundaciones, lo cual mejorará la accesibilidad y la caminabilidad del área.

También bajo la categoría de Proyecto no Construido, la firma Architectural Studio se alzó con un “Citation Award” por el diseño de la “Plaza del Veterano”, en el municipio de Villalba.

Según sus autores, el escudo y la bandera de Villalba despliegan el lucero como uno de los símbolos más importantes del municipio. Este símbolo, junto con la contribución de tantos hombres y mujeres en las fuerzas armadas, sirvieron de inspiración para el concepto del diseño de la Plaza del Veterano: un techo en forma de estrella que flota sobre una nueva plaza pública, verde, abierta hacia el cielo, creando un espacio para meditar y contemplar junto al escenario montañoso en su alrededor con el propósito de honrar a los valientes veteranos. Un muro de retención en forma de “L”, estratégicamente localizado en el terreno levemente accidentado, esculpe el plano horizontal de la plaza enterrada. Hacia un lado del muro se encuentra el Pabellón de los Veteranos y hacia el otro, los planos verticales que servirán de placas memoriales. Bancos, jardineras y áreas verdes también forman parte del nuevo paisajismo que le dará a la comunidad un espacio de consciencia pura y esperanza que ayudará a los veteranos a enfocar su atención en el momento presente. El espacio se convierte en la escultura, en el monumento que honra a todos, humanos y naturaleza.